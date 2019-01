Fedez | ' Recensioni di m**da sul mio disco | mi preoccuperei del contrario' VIDEO

Blastingnews

: Fedez che è felice delle recensioni 'di merda' che gli stanno facendo? ......... tutto ok? - hemsyrus : Fedez che è felice delle recensioni 'di merda' che gli stanno facendo? ......... tutto ok? - robbieffe4lp : RT @fabiofiumeNa: Ed ecco la mia recensione su #ParanoiaAirlines, il nuovo album di @Fedez . Out now su @AllMusicItalia #recensione #novit… - fabiofiumeNa : Ed ecco la mia recensione su #ParanoiaAirlines, il nuovo album di @Fedez . Out now su @AllMusicItalia #recensione… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Da venerdì scorso 'Paranoia Airlines', il nuovo attesissimo album di, è disponibile in formato fisico nei negozi di dischi, in download digitale, nonché in streaming, gratuito o a pagamento, su tutte le principali piattaforme italiane. Il, già lodato ed acclamato dai più fedeli tra i fan del compagno di Chiara Ferragni, non ha ricevuto però una grandissima accoglienza da parte della critica e di alcuni colleghi, emblematico il tweet partorito da Ghali il giorno stesso dell'uscita – e successivamente supportato da Gué Pequeno – che sostanzialmente battezzava l'album dicome 'noioso'. Ben più articolate le critiche partorite dall'editoria musicale, che ieri per la prima volta sono state citate dal cantante, che ha replicato via Instagram, affermando di non essere minimamente preoccupato.stroncato dalla critica Il critico che più di ogni altro sembra essersi ...