Più vicini al Big Bang | grazie a nuovi fari cosmici

Espansione dell’Universo : Più vicini al Big Bang grazie ai quasar : Un nuovo studio pubblicato oggi sulla rivista Nature Astronomy da Guido Risaliti (Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze e associato INAF presso l’Osservatorio di Arcetri) ed Elisabeta Lusso (Centre for Extragalactic Astronomy, Durham University) ha permesso per la prima volta di misurare l’Espansione dell’Universo andando indietro nel tempo fino a circa un miliardo di anni dopo il Big Bang. Il risultato è stato possibile ...

La Dottoressa Giò 3/ Anticipazioni terza puntata : Giacomo e Francesca sempre Più vicini : La Dottoressa Giò torna questa sera con la terza puntata: al centro della trama la misteriosa morte di Michela e la storia... , Anticipazioni 27 gennaio,

Bimbo nel pozzo - «Julen è a un metro e mezzo». Altra microcarica esplosiva - soccorritori Più vicini Diretta : Bimbo nel pozzo, le speranze di trovare vivo il piccolo Julen sono ormai ridottissime: continuano però le operazioni di scavo per cercare di raggiungere il Bimbo caduto in un pozzo a due anni...

Samsung Galaxy Buds - Galaxy Fit e Galaxy Watch Active sempre Più vicini al lancio : Samsung si appresta a presentare le cuffie Galaxy Buds e il fitness tracker Galaxy Fit, mentre Galaxy Sport potrebbe diventare Galaxy Watch Active. L'articolo Samsung Galaxy Buds, Galaxy Fit e Galaxy Watch Active sempre più vicini al lancio proviene da TuttoAndroid.

Bimbo caduto nel pozzo : soccorritori sempre Più vicini a Julen - gli ultimi aggiornamenti dalla Spagna : I soccorritori sono sempre più vicini a Julen, il Bimbo caduto in un pozzo in Spagna il 13 gennaio scorso: un gruppo di esperti si è calato nel condotto scavato per tentare di raggiungerlo. Nei giorni scorsi era stato scavato un tunnel verticale parallelo al pozzo, ed ora si sta scavando una galleria orizzontale che collega il tunnel al pozzo. La squadra speciale si è calata nella cavità in una gabbia metallica con bombole di ossigeno, ed ha ...

Sempre Più vicini a un test del sangue per individuare l'Alzheimer ancor prima dei sintomi : Un test del sangue per individuare la presenza di un processo neurodegenerativo in corso prima ancora della comparsa dei sintomi è qualcosa cui i ricercatori lavorano da tempo. Mettere a punto un tale ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi e Claudia sempre Più vicini? Parla lei : Claudia sarà la scelta di Lorenzo di Uomini e Donne? Il messaggio di lei spiazza Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne, tra pochissime settimane, farà la sua scelta. Al momento non è dato sapere chi potrebbe essere la sua preferita tra le due corteggiatrici, ma un messaggio scritto qualche ora fa su instagram da Claudia Dionigi ha già scatenato la fantasia dei tanti fan. Il motivo? Quest’ultima, sul social fotografico, ha scritto un post ...

Piatek-Milan Più vicini - martedì incontro decisivo col Genoa : Piatek , venerdì in polacco, 18 gennaio 2019 è stato un giorno decisivo per il passaggio del bomber del Genoa al Milan . Il vertice tra Leonardo e la dirigenza rossoblù, presenti il dg Giorgio ...

Piatek-Milan Più vicini - martedì incontro decisivo col Genoa : Piatek , venerdì in polacco, 18 gennaio 2019 è stato un giorno decisivo per il passaggio del bomber del Genoa al Milan . Il vertice tra Leonardo e la dirigenza rossoblù, presenti il dg Giorgio ...

Il Segreto Anticipazioni 14 gennaio 2019 : Julieta e Fernando sempre Più vicini : Il sospetto avvicinamento tra Julieta e Fernando ingelosisce Prudencio e preoccupa Fe. Intanto Carmelo inizia sospettare di Francisca.

Il Segreto Anticipazioni 14 gennaio 2019 : Julieta e Fernando sempre Più vicini : Il sospetto avvicinamento tra Julieta e Fernando ingelosisce Prudencio e preoccupa Fe. Intanto Carmelo inizia sospettare di Francisca.

“Con lui?”. Emma Marrone e l’ex di Amici sempre Più vicini : Emma Marron è single? Emma Marron è fidanzata? Puntale come tutti i mesi torna il tormentone sulla cantante italiana. C’è chi dice che non si sia ancora ripresa dalla botta per aver perso Stefano De Martino, volato tra le braccia di Belen prima del divorzio. C’è chi pensa voglia dedicarsi solo alla musica. Probabilmente la verità è più semplice di quanto si possa pensare: Emma Marrone non ha ancora trovato l’uomo giusto. Epperò, con uno, sembra ...

«Chelsea e Higuain sempre Più vicini. Il fratello agente è a Londra» : LONDRA - Gonzalo Higuain sarebbe davvero vicino dal riabbracciare Maurizio Sarri , tecnico che lo ha allenato a Napoli e con il quale ha siglato il record di gol segnati in Serie A, 36. Il fratello e ...

Un posto al sole - trame dal 7 all'11 gennaio : Mariella e Guido Più vicini : "Un posto al sole", la soap partenopea che da oltre vent'anni tiene compagnia a milioni di telespettatori, sta per tornare con una nuova settimana ricca di episodi emozionanti. Le trame relative agli episodi in onda dal 7 all'11 gennaio rivelano che, dopo la nascita del piccolo Lorenzo, Mariella e Guido saranno sempre più vicini e faranno fatica a soffocare i reciproci sentimenti. Intanto Diego e Rossella si baceranno, e la ragazza si mostrerà ...