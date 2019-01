Candreva | l’agente | “All’Inter ha trovato poco spazio Valutiamo offerte”

Inter - l’agente di Candreva : “Resta? Non vedo altre possibilità al momento” : Candreva – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Federico Pastorello, agente di Antonio Candreva, ha parlato del futuro dell’esterno offensivo dell’Inter partendo però dalle situazioni panchine: “Ci sono degli allenatori come Allegri e Pochettino, nei loro club da ormai da anni, che potrebbero essere sensibili ad un trasferimento. In estate ci sarà un bel valzer […] L'articolo Inter, l’agente di Candreva: ...