Victoria Beckham si sente ' tagliata fuori' dalla reunion delle Spice Girls

Victoria Beckham - maschera di bellezza al sangue da 1.350 euro : 20Se bella vuoi apparire, un po’ devi soffrire: così recita il detto e non a caso, soprattutto se si pensa che a volte si deve ricorrere a prodotti molto particolari. Lo sa bene Victoria Beckham: ex Spice Girl, regina di stile, stilista ammirata e moglie di uno degli uomini più belli al mondo. È lei che recentemente ha lanciato una delle nuove mode in fatto di bellezza. Si tratta di una maschera tra i cui ingredienti compare il sangue, in poche ...

Victoria Beckham - la sua crema a base di sangue da 1360 euro : “Dopo averla usata la mia pelle sta benissimo” : Victoria Beckham segna sulla carta d’identità 44 anni, una bellezza che sembra non passare. Merito soprattutto dell’attenzione che l’ex Spice Girls riserva al suo corpo. A far notizia questa volta l’ultima sua stranezza, una particolare crema ottenuta utilizzando tra gli ingredienti anche qualche goccia di sangue. La moglie dell’ex calciatore ha tessuto le lodi del prodotto preparato per lei dal medico tedesco ...

Victoria Beckham - maschera di bellezza a base di sangue : trattamento da 1.360 euro a confezione : Una crema ottenuta utilizzando fra gli ingredienti anche qualche goccia di sangue è l'ultima stranezza in fatto di prodotti di bellezza che sta prendendo piede sui social. In questo caso a...

Victoria Beckham e il suo segreto di bellezza : una crema per il viso al euro sangue euro : Secondo Victoria Beckham è impossibile sconfiggere l'invecchiamento. L'ex Posh Spice a 44 anni ha ancora un viso perfetto senza neanche l'accenno di una ruga. Secondo le ultime indiscrezioni e un'...

Victoria Beckham e il suo segreto di bellezza : una crema per il viso al "sangue" : Prima della moglie di Beckham, la cura della dermatologa, è stata 'testata' per la prima volta da Kim Kardashian e, da quel momento, è stata richiestissima da altre donne del mondo dello spettacolo. ...

Victoria Beckham usa dei cosmetici prodotti con il suo stesso sangue - : La cantante e designer britannica Victoria Beckham ha iniziato a usare cosmetici prodotti con il suo stesso sangue. Ha condiviso questo con i fan nelle storie del suo account Instagram. Victoria ...

La nuova fidanzata di Brooklyn Beckham somiglia tanto a mamma Victoria : Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham e Hana Cross Brooklyn Beckham, 19 anni, si è (ri)accasato. Il primogenito di David e Victoria da un paio di mesi frequenta Hana Cross, di due anni più grande come la fidanzata precedente (l’attrice Chloë Grace Moretz). Modella britannica, non ancora molto conosciuta, ha debuttato al fianco del giovane ...

David e Victoria Beckham - mega festa di Capodanno (contro le voci di divorzio) : David e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, red carpet per la ChampionsDavid e Victoria Beckham, ...

Meghan Markle infrange protocollo reale anche a Natale con un abito di Victoria Beckham : Meghan Markle non manca l'occasione di far parlare di sé nemmeno sotto le feste natalizie: la moglie del principe Harry si è fatta notare ancora una volta, in questo caso non per disaccordi con la cognata Kate Middleton, bensì per l'outfit sfoggiato alla messa di Natale.Come riporta il Daily Mail, la duchessa di Sussex si è infatti recata alla funzione natalizia con un abito dai colori blu e nero firmato nientemeno che da Victoria ...

Victoria Beckham si fa rimuovere il tatuaggio dedicato al marito David : I rapporti altalenanti di una delle coppie più famose al mondo, comunque, favoriscono la diffusione di voci che potrebbero far pensare al divorzio. L'ultima notizia, in questo senso, è riportata da ...

Make up tutorial : Victoria Beckham dà consigli di bellezza su Youtube : Da una parte la necessità di essere presenti su tutti i social media per penetrare mercati e audience diversi: se nel mondo retail la tendenza è quella dell'omnicanalità con una fusione tra vendita ...