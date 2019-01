Cast e personaggi di Figli del destino | il docufilm di Rai1 sulle leggi razziali con

Cast e personaggi di Liberi di Scegliere su Rai1 - Alessandro Preziosi e Carmine Buschini in una storia vera di antimafia che parte dai ragazzi : Nartedì 22 gennaio, affrontando la concorrenza della serie evento Adrian su Canale5, il film tv Liberi di Scegliere su Rai1 propone al pubblico una storia vera di impegno civile e lotta alla mafia che si allontana radicalmente dagli stereotipi con cui la malavita viene spesso raccontata in televisione e in cui la battaglia tra bene e male ha dei volti ben riconoscibili, in cui non ci è possibilità di equivoco, rischio di emulazione o ...

Cast e personaggi di Doctor Who 11 su Rai4 dal 20 gennaio : 5 curiosità sul dottore di Jodie Whittaker : Arrivano Cast e personaggi di Doctor Who 11 su Rai4. A partire da oggi, 20 gennaio, e per ogni domenica alle 16:20, appuntamento in prima visione assoluta con l’undicesima stagione della popolarissima serie tv britannica che ha fatto la storia della fantascienza. In onda dal lontano 1963, lo show è incentrato sul dottore, eccentrico protagonista con il potere di viaggiare nello spazio-tempo insieme ai suoi "companion" a bordo del TARDIS. Per ...

Cast e personaggi dei nuovi episodi di Non Uccidere su Rai Premium da sabato 19 gennaio : anticipazioni e programmazione : Cast e personaggi dei nuovi episodi di Non Uccidere sbarcano su Rai Premium, in prima visione assoluta ogni sabato dal 19 gennaio alle 21.20, per il finale del crime ideato da Claudio Corbucci con protagonista Miriam Leone. Dopo il debutto in streaming su RaiPlay lo scorso dicembre, l'ultima parte di Non Uccidere arriva anche in tv ma non trova spazio sulle prime tre reti Rai, finendo relegato al sabato sera su Rai Premium, il canale ...

Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 10 su Rai2 con Sam - Callen - Kensi e Deeks a un bivio : trama 19 gennaio : Cast e personaggi di NCIS Los Angeles 10 debuttano su Rai2 stasera, 19 gennaio, con il primo episodio della nuova stagione. Nel finale avevamo lasciato Sam, Callen, Kensi e Deeks coinvolti in un'operazione di salvataggio molto delicata: recuperare il figlio della Mosley in Messico. L'ultimo episodio della nona stagione si era concluso con un razzo che ha fatto esplodere il camion dove si trovavano. Altrove, l'agente speciale Hidoko sembra ...

Cast e personaggi di Scorpion 4 al via il 16 gennaio su Rai4 : la trama dell’ultima stagione della serie : Solo qualche mese i fan si chiedevano se ci fossero nuovi episodi o meno e oggi Cast e personaggi di Scorpion 4 faranno il loro debutto su Rai4. I nuovi episodi della serie prenderanno il via proprio oggi, 16 gennaio, con tre episodi a settimana per un totale di 22 per quella che possiamo definire l'ultima stagione, quella conclusiva. L'amata squadra di super-nerd ingaggiati dalla Homeland Security, "Scorpion", creata da Nicholas Santora, ...

Cast e personaggi di Non c’è niente da perdere su Rai1 il 15 gennaio : ci sarà un altro ciclo di film di Purché finisca bene? : Cast e personaggi di Non c'è niente da perdere sono pronti a tenere incollati allo schermo gli spettatori di Rai1 proprio oggi, 15 gennaio. Quello in onda questa sera è l'ultimo film del ciclo di Purché finisca bene e se i punti focali rimangono quelli di sempre sarà la storia a rendere tutto diverso. Ma chi saranno gli attori e i protagonisti di quest'ultimo appuntamento? In Cast e personaggi di Non c'è niente da perdere troveremo Carolina ...

Cast e personaggi de La Dottoressa Giò al via su Canale 5 il 13 gennaio : Barbara d’Urso in corsia tra incidenti e violenze : Cast e personaggi de La Dottoressa Giò sono pronti a tenere compagnia al pubblico per quattro domeniche consecutive a cominciare da oggi, 13 gennaio con in testa Barbara d'Urso. La conduttrice ha rinunciato ad un pezzo della sua Domenica Live per evitare la sovraesposizione mediatica dimezzando la sua presenza in diretta e facendo slittare il programma alle 17.20. Alcuni l'hanno accusata di voler scappare da Domenica In e dalla concorrenza di ...

Cast e personaggi di Sex Education su Netflix con Jillian Anderson - la scoperta del sesso tra ironia e riscatto : Dopo i successi di Tredici e The End of the Fuc**** World, un'altra serie teen si prepara a conquistare adolescenti e post-adolescenti di mezzo mondo: l'arrivo di Sex Education su Netflix, disponibile da venerdì 11 gennaio, è stato preceduto da recensioni entusiastiche per la freschezza e l'anticonformismo della sceneggiatura, messa in scena da un Cast che vanta la presenza della veterana di X-Files Jillian Anderson ma anche di giovani ...

Cast e personaggi di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 dal 10 gennaio tra addii e new entry : 5 cose da sapere : Il Cast e personaggi di Che Dio ci Aiuti 5 sbarcano da stasera, 10 gennaio, su Rai1. Dieci nuove serate ambientate nel convento più strano del piccolo schermo, un microcosmo ricco di umanità, tra storie divertenti e altre toccanti. In onda dal 2011, una delle fiction Rai di maggior successo ha raggiunto il quinto anno di età - non senza qualche polemica. La nuova stagione diventa occasione di riflessione su tematiche giovanili e adulte, ma non ...

Che Dio Ci Aiuti 5 Cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : CHE DIO CI Aiuti 5 cast. Dal 9 gennaio 2019 torna in onda su Rai 1 la fiction diretta da Francesco Vicario con Elena Sofia Ricci. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE Che Dio Ci Aiuti 5 cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 Elena Sofia Ricci è Suor Angela Francesca Chillemi è Azzurra Leonardi Gianmarco Saurino è Nico Arianna Montefiori è Valentina Valpreda Simonetta Columbu è Ginevra ...

Cast e personaggi di Grey’s Anatomy 14 su La7 in onda da lunedì 7 gennaio : anticipazioni sulla stagione degli addii : L'arrivo di Grey's Anatomy 14 su La7 in onda da lunedì 7 gennaio arriva dopo una lunga attesa da parte del pubblico: solitamente parte del palinsesto autunnale della rete, stavolta il medical drama è slittato all'inizio del nuovo anno con la prima visione in chiaro della penultima stagione in ordine di tempo (la quindicesima è attualmente in onda su ABC e in Italia in esclusiva su FoxLife). Per Grey's Anatomy si tratta della stagione dei ...

Cast e personaggi de La Compagnia del Cigno - su Rai1 dal 7 gennaio : chi sono i talenti guidati da un arcigno Alessio Boni : Dal 7 gennaio su Rai1, Cast e personaggi de La Compagnia del Cigno animano un racconto di formazione corale in cui adolescenti e adulti scoprono di molto da imparare e che non potranno farlo da soli: la nuova serie di Ivan Cotroneo, che in questo caso è autore e anche regista, approda sull'ammiraglia Rai come primo titolo dell'anno di Rai Fiction, in onda il 7 ed 8 gennaio. Protagonisti della serie sono sette giovani talenti tra i 15 e i 18 ...

Cast e personaggi de La Gloria e L’Amore su Rai Premium dal 7 gennaio : la trama della serie spagnola con Alex Gadea : Dopo una lunga attesa anche Cast e personaggi de La Gloria e L'Amore, in patria Timpos de Guerra, arriveranno in chiaro da oggi, 7 gennaio, su Rai Premium. Questa è la contro programmazione che la stessa Rai fa alla sua nuova fiction, La Compagnia del Cigno che da questa sera sarà fiore all'occhiello del prime time della rete ammiraglia riportando sullo schermo Alessio Boni e Anna Valle ma, soprattutto, un prodotto firmato da Ivan Cotroneo ...

La Compagnia del Cigno Cast : attori e personaggi della fiction su Rai 1 : LA Compagnia DEL Cigno cast. Dal 7 gennaio 2019 va in onda su Rai 1 la nuova fiction diretta da Ivan Cotroneo con Alessio Boni e Anna Valle. Scopri chi sono attori e i personaggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE La Compagnia del Cigno cast: attori e personaggi della fiction su Rai 1 I RAGAZZI della Compagnia DEL Cigno Leonardo Mazzarotto è Matteo Fotinì Peluso è Barbara Emanuele Misuraca è Domenico Hildegard De Stefano è Sara Ario Nikolaus ...