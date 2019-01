HITMAN 2: Il nuovo aggiornamento porta l’Agente 47 in Giappone

gamerbrain

(Di martedì 22 gennaio 2019) IO Interactive ha reso disponibile un aggiornamento per Hitman 2 su PC, PS4 e Xbox One, il quale porta l'Agente 47 al Festival d'Inverno in Giappone, per la precisione nella località di Hokkaido. Hitman 2: Agente 47 vola in Giappone. L'aggiornamento introduce lo Snow Master Challenge Pack, una serie di missioni speciali nelle quali avrete la possibilità di sbloccare differenti elementi di personalizzazione dell'Agente 47, tra cui oggetti a tema invernale come il costume e il picchetto da scalata. I possessori dell'Expansion Pass avranno inoltre accesso al Winter Sports Pack, un contenuto aggiuntivo per l'Agente 47. Il pacchetto include un kit da arrampicata, un completo da snowboarder e una finta palla di nave che può essere utilizzata per distrarre i nemici o l'obiettivo da assassinare.