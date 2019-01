Biathlon | Coppa del Mondo 2019 | Anterselva Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi senza paura

oasport

: Biathlon Antholz/Anterselva è pronta ad ospitare la Coppa del Mondo di biathlon. La Marcialonga di Fiemme e Fassa a… - Skitime_it : Biathlon Antholz/Anterselva è pronta ad ospitare la Coppa del Mondo di biathlon. La Marcialonga di Fiemme e Fassa a… - Interista100 : BIATHLON COPPA DEL MONDO 5.Ruhpolding PARTENZA IN LINEA UOMINI 15KM 22.LUKAS HOFER (4) (0+0+2+2) +1.17.5 (S… - Interista100 : BIATHLON COPPA DEL MONDO 5.Ruhpolding STAFFETTA DONNE 4X6KM 11.ITALIA (9) (2+7) (2+3;0+4) +2.59.2 GARA NO… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il teatro del, lo spettacolo di, riapre, come ormai di consueto nell’ultimo week end di gennaio e stavolta le due prime donne, il soprano e il contralto, sono entrambe di casa e rispondono al nome di, leader didopo le prime cinque tappe e, seconda nella classifica generale.Mai nella storia c’è stata così tanta Italia e tale qualità al femminile al via della tappa italiana dideldiche si disputa ininterrottamente (anche questo è un bel numero) dalla stagione 1988/89 con diverse apparizioni ma non continuative anche negli anni precedenti. Mai come nell’ultimo periodo l’Italia ha raccolto soddisfazioni e podi al femminile ad, grazie soprattutto alla sua esponente numero uno, che è anche l’atleta di casa,che ha già conquistato tre podi nelle ultime tre edizioni della tappa di ...