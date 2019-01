Viaggio nei mille dietrofront di Lega e M5S

Benalla - Macron ancora nei guai : sospetti su un Viaggio in Ciad : Alexandre Benalla torna a dare problemi ad Emmanuel Macron . L'ex guardia del corpo del presidente francese è di nuovo sotto la luce dei riflettori per un viaggio in Ciad a dicembre. Paese dove si è ...

NATALE IN CORSIA : SORRISI E DONI - Viaggio DI ABRUZZOWEB NEI REPARTI DI PEDIATRIA : Dai Vigili con vestito e cappello rosso agli spettacoli dei clown tra i piccoli letti pediatrici, passando per le classiche rappresentazioni e la musica, fino ad arrivare a incontrare i personaggi ...

Viaggio nei presepi in occasione del Natale : tutta la Provincia di Savona in tour : Non mancano i tour tra i presepi della Provincia di Savona, ricordiamo i principali: Savona: Presepe multietnico: La rappresentazione ha come titolo "Il Presepe: un abbraccio di colori" e sarà esposta ...