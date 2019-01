Puntate Beautiful | Steffy scopre che Taylor ha sparato Bill | la sua reazione

Anticipazioni Beautiful - Puntate americane : Reese svela il suo piano per pagare i debiti : Le Anticipazioni americane di Beautiful sulle puntate in onda dal 21 al 25 gennaio si concentrano ancora sulla storyline del momento, ovvero la morte - o presunta tale - di Beth Spencer e il desiderio di Steffy di adottare una bambina. Il dottor Reese Buckingham ha presentato a Taylor una neonata, che a suo dire potrebbe essere perfetta per diventare la sorellina di Kelly. Le ha spiegato che si tratta della figlia di Flo, a sua volta presente in ...

Anticipazioni Beautiful - Puntate americane : un perfido intrigo : Beautiful, Anticipazioni puntate straniere: il dramma di Hope Intrighi, inganni, vendette, tradimenti, grandi amori e brevi flirt: tutto questo è Beautiful! Le Anticipazioni che arrivano d’oltreoceano lasceranno di stucco i telespettatori. Cosa accadrà nelle puntate americane di Beautiful a breve? Sally Spectra è la nuova fiamma di Wyatt. La stilista, inoltre, è diventata molto amica di Hope che sta vivendo un momento drammatico: la ...

Beautiful anticipazioni : il RITORNO DI TAYLOR nelle Puntate italiane : nelle prossime puntate italiane di Beautiful farà RITORNO nella soap TAYLOR Hayes, dopo la sua ultima breve apparizione nel 2014. La distanza tra la nostra programmazione e quella statunitense è al momento di circa dieci mesi abbondanti e per questo molti di voi, specie se avete seguito le nostre anticipazioni dagli Stati Uniti, sanno già il motivo per il quale la psichiatra tornerà sulla scena: a sparare a Bill Spencer è stata proprio ...

Anticipazioni Beautiful Puntate americane : i primi indizi sull'origine di Phoebe Forrester : Le Anticipazioni di Beautiful sulle attuali puntate americane continuano a fornire importanti indizi sulla storyline relativa all'adozione di Baby Phoebe. Sappiamo per certo che essa avverrà, tanto che i titoli di coda della soap americana già chiamano le due piccole interpreti della neonata con il nome che verrà scelto per loro da Steffy. Eppure restano ancora molte perplessità sulle modalità con le quali tale adozione verrà portata a termine ...

Anticipazioni Beautiful - Puntate americane : Bill e Katie potrebbero tornare insieme : La trame relativa alla morte di Beth Spencer non è l'unica degna di nota nelle attuali puntate americane di Beautiful. Negli ultimi giorni, infatti, è tornata ad essere di grande attualità la situazione sentimentale di Bill Spencer, che dopo il divorzio da Brooke non ha più avuto una donna al suo fianco. Se negli episodi italiani Steffy Forrester continua ad essere il suo unico oggetto del desiderio, le cose saranno destinate a cambiare nel ...

Beautiful - Puntate dal 20 al 26 gennaio : Bill chiede a Liam di lasciare Steffy : Domenica 20 gennaio prende il via una nuova settimana con la longeva soap opera americana Beautiful, in onda su Canale 5 con inizio alle 13:40. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Bill che continua a dettare condizioni. Dopo che Spencer ha cambiato la versione dei fatti Ridge Forrester è stato scarcerato. Il detective Sanchez ha dovuto riaprire il caso poiché non ci sono prove sufficienti per far trattenere in carcere ...

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame Puntate dal 20 al 26 gennaio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da domenica 20 a sabato 26 gennaio 2019: Steffy fa ammettere a Hope di amare ancora Liam. Thorne cerca di convincere in tutti i modi Katie a non sposare Wyatt. Bill dice a Liam che non lo denuncerà per avergli sparato, ma dovrà cedergli Steffy. Bill cerca di convincere Liam a vivere felicemente con Hope, soprattutto perché desidera Steffy al suo fianco. Questo è il prezzo che Liam dovrà pagare per il ...

Beautiful anticipazioni Puntate americane : la figlia di Hope è viva? Un segreto : anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Hope e Liam è viva? Taylor scopre la verità Dalle anticipazioni americane di Beautiful sta emergendo una verità sconvolgente. Sembra proprio che la figlia di Hope e Liam sia ancora viva. Secondo gli ultimi spoilers, il dottor Reese fa credere alla coppia che la loro bambina sia morta durante […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: la figlia di Hope è viva? Un segreto ...

Anticipazioni Beautiful - Puntate americane : Taylor scopre che Reese nasconde una neonata : Le puntate americane di Beautiful della scorsa settimana hanno confermato la morte, o presunta tale, della figlia di Hope e Liam. Come noto, la piccola non sarebbe riuscita a sopravvivere al parto, avvenuto in circostanze abbastanza fortuite nell'isola di Catalina. Ma ad assistere a tale evento drammatico, c'era solo il dottor Reese Buckingham, mentre Hope ha perso i sensi e si è risvegliata solo per apprendere l'annuncio del terribile decesso. ...