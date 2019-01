Nissan | Ghosn al Tribunale | Accetto qualunque condizione pur di tornare libero

Nissan - governo Parigi spinge per fusione con Renault. Proseguono negoziati - si pensa al dopo Ghosn : TOKYO - Il governo francese ha chiesto al Giappone di valutare la possibilità di una fusione tra la Renault e la Nissan a seguito dell'arresto di Carlos Ghosn, l'ex presidente del...

Nuove accuse per ex ad Nissan - Ghosn resta in cella : otto esame, in questo caso, il trasferimento di circa 15 milioni di dollari effettuato a favore di una succursale in Arabia Saudita. 12 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Ghosn - nunero uno di Renault-Nissan - ancora in carcere a Tokyo : Tre anni fa, quando era ministro dell' Economia, Macron aumentò temporaneamente la partecipazione del governo in Renault facendo crescere il peso della Francia. Prima del suo arresto Ghosn stava ...

Giappone - due nuove incriminazioni per Carlos Ghosn ex Ceo Nissan. I legali del manager presentano richiesta di libertà su cauzione : L'articolo Giappone, due nuove incriminazioni per Carlos Ghosn ex Ceo Nissan. I legali del manager presentano richiesta di libertà su cauzione proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Nissan - Carlos Ghosn resta in carcere - nuovi capi d'imputazione : nuovi sviluppi nella vicenda dell'arresto di Carlos Ghosn. Quando ormai mancavano poche ore al termine ultimo per la proroga del provvedimento cautelare, la procura di Tokyo ha depositato nuovi capi di imputazione prolungando così l'arresto dell'ormai ex presidente della Nissan.I nuovi capi di imputazione. Il 21 dicembre scorso i procuratori avevano emesso un ulteriore mandato d'arresto dopo il primo del 19 novembre con l'accusa di ...

L’ex capo di Nissan Carlos Ghosn è stato incriminato anche per due nuove accuse : Un tribunale di Tokyo ha formalizzato due nuove incriminazioni nei confronti di Carlos Ghosn, ex presidente e amministratore delegato dell’azienda automobilistica giapponese Nissan Motor. L’ex manager, arrestato lo scorso 19 novembre e tuttora in carcere, era già stato formalmente accusato

Ghosn resta in carcere - nuove accuse per ex presidente Nissan Renault - : Secondo i pm avrebbe trasferito 15 milioni di dollari su una succursale in Arabia Saudita in cambio di garanzie di credito su eventuali perdite in investimenti personali. L'ex tycoon è in stato di ...

Nissan : Ghosn rimane in carcere : TOKYO, 11 GEN - Il pubblico ministero di Tokyo ha formalizzato una seconda incriminazione nei confronti dell'ex presidente del gruppo Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, con l'accusa di ...

Nissan - nuova incriminazione per Ghosn : 7.38 Abuso di fiducia aggravata e comunicazioni inesatte sulla propria retribuzione:è la nuova accusa formalizzata da un pubblico ministero di Tokyo per l'ex presidente del gruppo Nissan-RenaultMitsubishi Motors, Carlos Ghosn. L'ex tycoon 64enne, detenuto dal 19 novembre scorso, resta dunque in carcere. E' sospettato di aver scaricato sulla società un trasferimento di circa 15 milioni di dollari effettuato su una succursale in Arabia Saudita, ...

Nissan : Ghosn - tribunale respinge richiesta scarcerazione. Avvocato - possibile detenzione fino a 6 mesi : TOKYO - Il tribunale di Tokyo ha respinto la richiesta di scarcerazione per l'ex presidente della Nissan- Renault-Mitsubishi, Carlos Ghosn, attualmente in stato di fermo in un centro di...

Caso Nissan-Renault - Ghosn resta in carcere : MILANO - Il Tribunale di Tokyo ha respinto come previsto una richiesta di scarcerazione del numero uno di Renault e dell'allenza con Nissan e Mitsubishi, Carlos Ghosn, presentata dai legali del ...

Ghosn si dichiara innocente - la Nissan pretende più peso da Renault : Nel corso dell'udienza preliminare svoltasi ieri mattina alla Corte distrettuale di Tokyo - per la quale sono state presentate 1.100 richieste di presenza da parte del pubblico, su 14 posti a sedere ...

Nissan - Ghosn nega ogni accusa ad udienza preliminare : TOKYO - Nel corso dell'udienza preliminare svoltasi questa mattina alla Corte distrettuale di Tokyo - per la quale sono state presentate 1.100 richieste di presenza da parte del pubblico, su 14...

Nissan - la prima uscita di Carlos Ghosn dopo l’arresto : “Accusato ingiustamente” : “Sono stato accusato indebitamente e e detenuto ingiustamente”. Dimagrito di 20 chili, ammanettato ma non rassegnato. Casomai chiuso in un completo nero senza cravatta, ma con un tono deciso di chi non ha ragione di ammettere responsabilità. Questa la prima uscita pubblica di Carlos Ghosn dopo l’arresto il 9 novembre, protagonista dell’udienza preliminare svoltasi questa mattina alla Corte distrettuale di Tokyo. Il giudice doveva ...