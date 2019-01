‘Moneta coloniale’ | Adnkronos | “Francia ha convocato ambasciatrice italiana dopo le frasi

ilfattoquotidiano

: La Francia convoca l'ambasciatrice italiana dopo le frasi di Di Maio sulla 'moneta coloniale' - HuffPostItalia : La Francia convoca l'ambasciatrice italiana dopo le frasi di Di Maio sulla 'moneta coloniale' - AlessioRossi78 : RT @HuffPostItalia: La Francia convoca l'ambasciatrice italiana dopo le frasi di Di Maio sulla 'moneta coloniale' - tranellio : RT @Adnkronos: 'Moneta #coloniale', #Francia convoca ambasciatrice italiana -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) La Francia ha deciso di convocare l’a Parigi, Teresa Castaldo,le parole del viecpremier Luigi Di Maio – nonché di Alessandro Di Battista e Gianluigi Paragone – sul franco Cfa, la ‘moneta coloniale’. Lo scrive l’spiegando che Castaldo è stata convocata al ministero degli Esteri francese.Parlando dei flussi migratori, il leader del M5s aveva spiegato che “ci sono paesi, come la Francia che in Africa continua ad avere delle colonie di fatto, con la moneta, che è il franco, che continua a imporre nelle sue ex colonie” soldi “che usa per finanziare il suo debito pubblico e che indeboliscono le economie di quei Paesi da dove, poi, partono i migranti”. L’ex deputato Di Battista, intervenendo a Che tempo che fa, domenica sera, aveva invece detto che con la Francia bisogna arrivare ...