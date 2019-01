Lannutti M5s rilancia tweet antisemita La replica | post delirante

Lannutti : «Banche controllate dai Savi di Sion». Bufera sul tweet antisemita del senatore M5s : In quella che definisce «finanza criminale», cita spesso e volentieri George Soros e Goldman Sachs. Ma su Twitter questa volta Elio Lannutti va oltre. E rilancia un articolo, tratto da un sito noto ...

Lannutti : “Banche controllate dai Savi di Sion”. Comunità ebraica : “Delirante post antisemita”. Da FI al Pd : “M5s si dissoci” : “Gruppo dei Savi di Sion e Mayer Amschel Rothschild, l’abile fondatore della famosa dinastia che ancora oggi controlla il Sistema Bancario Internazionale, portò alla creazione di un manifesto: ‘I Protocolli dei Savi di Sion’. Suddiviso in 24 paragrafi, viene descritto come soggiogare e dominare il mondo con l’aiuto del sistema economico, oggi del globalismo, dei banchieri di affari e finanza criminale”. Un post del ...

