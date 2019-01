Accordo Veneto-Terna | sottoscritto piano di interventi per favorire sicurezza | efficienza

meteoweb.eu

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il Governatore della Regione del, Luca Zaia, e l’Amministratore delegato di, Luigi Ferraris, hanno firmato oggi undi programma perstraordinari per ladel sistema elettrico e lo sviluppo del territorio regionale.L’obiettivo è quello dila promozione dello sviluppo sostenibile dele il rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del novembre 2018 attraverso la ricostruzione e lo sviluppo delle infrastrutture elettriche regionali. In tal senso, la Regione delsi impegneranno ad adottare le più avanzate modalità di collaborazione, che prevedono una stretta e piena partecipazione delle Amministrazioni locali e della popolazione nella definizione delle azioni e deglinecessari sui vari territori.L’prevede un ingente ammontare di investimenti per la ...