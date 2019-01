ilfattoquotidiano

: Uccisa da un elefante davanti alla sua casa: 53enne muore calpestata - Cascavel47 : Uccisa da un elefante davanti alla sua casa: 53enne muore calpestata - FQMagazineit : Uccisa da un elefante davanti alla sua casa: 53enne muore calpestata - BreakingItalyNe : NEPAL: Donna di 53 anni calpestata e uccisa da un elefante selvatico davanti alla sua abitazione, vicino a una rise… -

(Di domenica 20 gennaio 2019)da unselvaticosua. E’ accaduto a una donna di 53 anni vicino a una riserva naturale nel sud-est del Nepal. Lo ha riferito la polizia locale. La donna era uscita dasua, nonostante fosse stata avvisata dai vicini della presenza dell’animale, che la ha, uccidendola, nel tentativo di fuggire. Negli ultimi tre mesi, un uomo e due donne sono stati uccisi da elefanti selvatici provenienti driserva naturale Koshi Tappu, in Nepal. Secondo la legge nepalese, la famiglia della vittima ha diritto a un milione di rupie (8.800 dollari) come risarcimento per la morte causata da un animale selvatico.L'articoloda unsuaproviene da Il Fatto Quotidiano.