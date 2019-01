Napoli | Ancelotti | Le assenze? Nessuno se ne è accorto stasera

Napoli-Lazio - Ancelotti : “Oggi sembrava che non avessimo assenze” : Napoli-Lazio 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro la Lazio: “Il campionato è molto importante. Abbiamo una rosa tale da gestire benissimo tutte e tre le competizioni e questi giocatori lo stanno dimostrando. Avevamo parecchie assenze, eppure sembrava non mancasse […] L'articolo Napoli-Lazio, Ancelotti: “Oggi sembrava che ...

Napoli-Lazio - Ancelotti non si accontenta : “abbiamo qualità - ma voglio di più. Obiettivi? Non ci poniamo limiti” : L’allenatore del Napoli si è complimentato con i propri giocatori, non ponendo limiti alla sua squadra in vista del prosieguo della stagione Comincia bene il 2019 per il Napoli, abile a sbarazzarsi della Lazio davanti al proprio pubblico. Nonostante le assenze di Insigne, Allan e Koulibaly la formazione azzurra riesce ad avere la meglio sugli uomini di Inzaghi, costretti ad arrendersi sotto i colpi di Callejon e ...

Napoli-Lazio - Ancelotti esalta Fabian Ruiz : “è un grande centrocampista moderno” : Successo per il Napoli nella gara di campionato contro la Lazio, ecco le dichiarazioni di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “il campionato è importante, abbiamo una rosa per tutte le competizioni, abbiamo fatto molto bene soprattutto nel primo, c’è stata generosità e momenti di difficoltà che potevamo gestire meglio. Milik? Può migliore solo con la continuità che ha in questo momento, è un calciatore di altissimo livello. ...

Napoli-Lazio 2-1 - Ancelotti a -6 dalla Juve : Callejon e Milik blindano il secondo posto. Il polacco in grande spolvero segna su punizione e colpisce due pali. Ai capitolini non basta Immobile: niente controsorpasso alla Roma. Un super Zapata regala il 5-0 della Dea sul Frosinone. Pari spettacolo 3-3 al Franchi e tra Cagliari ed Empoli 2-2

Napoli-Lazio show - è uno spot per il calcio italiano : vince Ancelotti trascinato da un Milik in versione monstre [FOTO] : 1/28 Cafaro/LaPresse ...

Live Napoli-Lazio 0-0 : Ancelotti sceglie Malcuit e Rui : Falcidiato da squalifiche e infortuni, frastornato per le polemiche sulla vicenda degli insulti razzisti a Koulibaly, culminata con la mancata riduzione da due a uno dei turni di sospensione del...

La Lazio - un girone dopo. Il Napoli di Ancelotti sembrava un condannato a morte : Il clima funereo in città Napoli-Lazio. E la mente non può che andare a Lazio-Napoli. Si giocò il 18 agosto. Un clima funereo accompagnò la squadra. Sia a Napoli, tra i tifosi, che tra i cosiddetti addetti ai lavori. Era arrivato Ancelotti, eppure sembrava fosse arrivato Geppetto. Un signor nessuno. Peraltro la tanto paventata campagna cessioni – sembrava che dovesse essere un esodo – si era limitata a Jorginho: non venderlo a quelle ...

Inzaghi : «Il Napoli ha assenze - ma Ancelotti ha sempre ruotato» : «Il Napoli ha giocatori importanti» La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Napoli-Lazio. Tratta da Lazio Channel. «Dobbiamo cominciare il girone di ritorno come abbiamo finito l’andata, giocando bene a calcio e cercando un risultato positivo a Napoli. Il Napoli ha assenze importanti ma al di là di Koulibaly gli altri assenti sono mancati altre volte, Ancelotti ha sempre ruotato i suoi. Per noi ovviamente è un vantaggio. Il Napoli ...

Ancelotti : 'Il Napoli è perfetto - Zidane mi ha cambiato. Calciomercato? Lozano mi piace da morire' : Napoli, il mercato, il mondo da allenatore: a tutto Carlo Ancelotti. Il tecnico del Napoli ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha raccontato le sensazioni del presente, i desideri per il futuro ...

Napoli-Lazio - probabili formazioni : Ancelotti in emergenza : NAPOLI LAZIO probabili formazioni – Domenica sera, inizio ore 20.30, il San Paolo di Napoli riapre i battenti, dopo la sosta invernale, per la prima partita della Serie A nell’anno 2019. In campo la squadra di Carlo Ancelotti e i biancocelesti di Simone Inzaghi, la seconda e la quarta forza del torneo. Senza ombra di […] L'articolo Napoli-Lazio, probabili formazioni: Ancelotti in emergenza proviene da Serie A News Calcio - ...

Calciomercato Napoli : James Rodriguez sogno estivo. Ancelotti la carta : Calciomercato Napoli: James Rodriguez sogno estivo. Ancelotti la carta Il Napoli vuole fare il definitivo salto di qualità. Negli ultimi anni la squadra partenopea è cresciuta parecchio sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico a quello societario, pur non riuscendo ancora ad ottenere un trionfo importante specie a causa della furia Juventus, che non accenna a placarsi. Nonostante ciò la voglia di crescere è ancora tanta, segnalata ...

Napoli - Ancelotti spera in Mertens : squadra rivoluzionata : Per dirla alla Gino Bartali: 'È tutto da rifare' il Napoli che domenica sera dovrà affrontare la Lazio al San Paolo. Carlo Ancelotti, che ha sempre usato il turn over per tenere tutti i suoi giocatori ...

James Rodriguez-Napoli - sogno firmato Ancelotti : ora si può : James RODRIGUEZ NAPOLI- James Rodriguez strizza l’occhio al Napoli e si prepara a dire addio al Bayern Monaco alla fine della stagione. Qualora il club tedesco decidesse di riscattarlo dal Real Madrid per circa 42 milioni di euro, non è escluso che la stessa società tedesca decida poi di mettere il trequartista colombiano in vendita. […] L'articolo James Rodriguez-Napoli, sogno firmato Ancelotti: ora si può proviene da Serie A News ...

Napoli - sogno James Rodriguez per l'estate : è un pupillo di Ancelotti : Se nella finestra invernale del mercato non dovrebbero succedere grandi stravolgimenti, in casa Napoli per l'estate pensano a un grande colpo per scaldare la piazza. Secondo ' Il Corriere dello Sport' , infatti, il sono degli azzurri si chiama James Rodriguez , vero e proprio pupillo di Ancelotti , che lo ha già allenato al Real Madrid e al Bayern e l'avrebbe messo in cima alla lista dei ...