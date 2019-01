Confessa l’ex amante del marito | “Ho ucciso io Stefania | ma non volevo Cercavo un

Donna carbonizzata a Brescia - Confessa l’ex amante del marito : “Abbiamo litigato - non volevo ucciderla” : Chiari Alessandri, 44 anni, ha confessato di aver ucciso Stefania Crotti, la Donna il cui corpo è stato trovato venerdì sera carbonizzato nelle campagne di Erbusco nel Bresciano. “Io volevo solo un chiarimento. Poi abbiamo litigato, ma non volevo ucciderla”. Sono le ammissioni che Alessandri ha fatto ai carabinieri di Bergamo e agli inquirenti della Procura di Brescia, dopo che questi ultimi avevano disposto il fermo nei suoi ...

Catanzaro - duplice omicidio in tabaccheria : Confessa l’ex compagno della donna : Giuseppe Gualtieri ha confessato di essere il responsabile del duplice omicidio nella tabaccheria di Davoli, nel catanzarese. Gualtieri ha ucciso, con un fucile e una pistola, la sua ex convivente e il nuovo compagno. A spingere il 51enne al folle gesto è stata proprio la mancata accettazione della nuova relazione dell'ex compagna.Continua a leggere