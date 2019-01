Tennis | Australian Open | Giorgi lotta ma cede alla Pliskova

Tennis - Australian Open : azzurri fuori. Dopo Fognini - Giorgi out con la Pliskova : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sono tutti eliminati gli azzurri agli Australian Open. Camila Giorgi è stata eliminata al terzo turno dalla ceca Karolina Pliskova in tre set, 6-4 3-6 6-2. ...

"Federer chi?". Il Tennista scorda il pass - fermato agli Australian Open (che ha vinto 6 volte) : "Roger Federer chi?" Questo dovrebbe aver pensato l'addetto alla sicurezza che non ha lasciato entrare nella sala dei giocatori all'Australian Open il pluricampione, numero 3 del ranking mondiale, nonchè otto volte vincitore proprio degli Open Australiani. La colpa di Federer è stata quella di non avere un pass che dimostrasse chi fosse.Aveva forse dato per scontato di essere abbastanza famoso da non aver bisogno del tesserino. ...

Tennis - Australian Open : Djokovic e Zverev agli ottavi - Halep batte Venus e trova Serena : Il tedesco batte senza sofferenza Alex Bolt, numero 155 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. La partita si incanala subito in direzione di Zverev, che ruba il servizio alla wild-card ...

Tennis - Australian Open : Djokovic stoppa Shapovalov - fuori Fognini : Djokovic RESTA N.1 - Novak Djokovic si assicura di rimanere numero 1 del mondo anche dopo l'Australian Open 2019 grazie al 6-3 6-4 4-6 6-0 su Denis Shapovalov . "Denis la minaccia" è risultato fedele ...

Tennis - Australian Open : Fognini out - avanti Djokovic. Halep-S.Williams agli ottavi : ... numero 9, che ha avuto la meglio sul portoghese Joao Sousa, numero 44, 7-6, 8-6,, 6-1, 6-2 in 2 ore di gioco e Milos Raonic, numero 17 del mondo, che ha sconfitto 6-4, 6-4, 7-6, 8-6, il francese ...

Tennis - Australian Open : Serena Williams domina - Osaka e Svitolina in rimonta : MELBOURNE - Serena Williams non fa sconti e lascia in lacrime la giovane Dayana Yastremska . Serena, che insegue il 24° titolo Slam e il record all-time di Margaret Court, ha dominato la teenager ...

Tennis - Australian Open : Djokovic perde un set da Shapovalov ma va agli ottavi : Per Serena negli ottavi ci sarà comunque un big match; o contro la numero 1 del mondo Simona Halep o contro la sorella Venus. Sempre nel femminile ottima prova di carattere e determinazione per Naomi ...

Tennis - Australian Open : Fognini fuori in 4 set da Carreno Busta. Resta la Giorgi : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Finisce contro Pablo Carreno Busta l'avventura di Fabio Fognini all'Open d'Australia. Il ligure è stato eliminato in due ore e mezzo dallo spagnolo che ha chiuso ...

Tennis - Australian Open : Nadal - lezione a De Minaur - Sarapova avanti : Lo spagnolo numero 2 del mondo ha superato il terzo Australiano di fila, regolando 6-1 6-2 6-4, in due ore e 22 minuti, il Next Gen di casa Alex De Minaur, numero 29 del ranking e 27esima testa di ...

Tennis - Australian Open : Seppi e Fabbiano fuori al terzo turno. Federer agli ottavi - Sharapova elimina Wozniacki : La russa, testa di serie numero 30, ha eliminato al terzo turno la danese Caroline Wozniacki, numero 3 del mondo e campionessa uscente: 6-4, 4-6, 6-3 in due ore e 24 minuti di gioco il punteggio in ...

Tennis - Australian Open : ritardi per pioggia. Fabbiano e Seppi out : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Sul campo numero 3 Andreas Seppi è stato battuto dopo una lotta al quinto set dal giovane statunitense Frances Tiafoe, numero 39 del mondo e vincitore a sorpresa ...

Tennis - follia all'Australian Open : Garbine Muguruza e Johanna Konta ancora in campo alle 3 del mattino : E' un Tennis un po' pazzo, quello dei tempi moderni: una stagione infinita (da gennaio a novembre, col solo mese di dicembre senza tornei), tornei in ogni angolo del mondo e giocatori che schizzano qua e là tra fusi orari e superfici diverse come palline di un flipper. Poi ci sono gli orari, con pat

Australian Open – Putintseva show : gesto dell’ombrello e dito medio al pubblico - la Tennista sa come farsi odiare! [VIDEO] : Yulia Putintseva protagonista di un siparietto davvero poco simpatico: dopo il ko contro Bencic la tennista russa perde le staffe e rifila due gestacci al pubblico Spesso al termine di un match, i tennisti sono soliti intrattenersi per qualche minuti con il pubblico per firmare autografi, dare qualche regalino (polsini, fasce equipaggiamento ecc) o scattare qualche selfie. Altre volte invece, la rabbia per una sconfitta li fa tirare ...