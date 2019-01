Sgarbi attacca il Papa sui migranti | ‘E' un antileghista | li accolga a casa sua’ VIDEO

Pomeriggio 5 - Vittorio Sgarbi attacca Yann Moix che critica le donne 50enni : 'uno st****o' : Dalla Francia all'Italia è esplosa una vera e propria polemica, legata ad alcune piccanti dichiarazioni rilasciate dal regista, attore e conduttore televisivo francese, Yann Moix , sul conto delle donne 50enni . Nello specifico, ha dichiarato, nel corso di una sua recente intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa 'Marie Claire', che non sarebbe in grado di amare una donna che ha raggiunto la soglia dei cinquant'anni. Dichiarazioni alle ...

Mimmo Lucano cittadino onorario di Sutri - Sgarbi : “Voglio farlo dialogare con Salvini”. Poi attacca i magistrati : “Il mio obiettivo è un dialogo fra Salvini e Lucano “, parola di Vittorio Sgarbi che come sindaco di Sutri ha concesso la cittadinanza onoraria a Domenico Lucano diventato simbolo dell’accoglienza con l’esperienza di Riace. E, continua: “Pur mantenendo posizioni distinte, ma credo che un movimento che sta al governo, tenga conto di un’iniziativa così umanistica”. Sgarbi non manca di attacca re la ...

Sgarbi attacca Giordano : "Sei un zucca vuota..." : Uno scontro furibondo tra Vittorio Sgarbi e Mario Giordano è andato in onda su Quarta Repubblica. Tema del contendere la chiusura dei negozi alla domenica. Ma gli animi si sono scaldati durante il fuorionda trasmesso da Striscia La Notizia. È lì che il critico d'arte ha scagliato la sua furia contro il direttore Giordano. "Non sai un c..., sei una zucca vuota". E ancora: "Domani telefono a Berlusconi, non se ne può più di questo qui...Al cesso ...