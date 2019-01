Sci alpino – Infortunio Buzzi | gli aggiornamenti sulle condizioni dell’azzurro e le sue

Sci alpino - SuperG Cortina d’Ampezzo 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Si va a concludere, con una terza prova veloce, il lungo fine settimana di Cortina d’Ampezzo dedicato alla Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Sulla splendida Olimpia delle Tofane le atlete saranno di scena per un SuperGigante, dopo le due discese libere disputate (una andava a recuperare quella annullata a Sankt Anton) nelle giornate precedenti. Sarà la penultima occasione prima dei Mondiali di Are per vedere le specialiste della ...

Sci alpino - Slalom Wengen 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giunge al termine il lungo fine settimana sulla pista del Lauberhorn di Wengen. Dopo la combinata di venerdì, la splendida discesa libera di oggi, domani toccherà allo Slalom che, come consuetudine, va a chiudere il weekend sulle nevi elvetiche. Vedremo nuovamente uno show di Marcel Hirscher? Il dominatore della Coppa del Mondo di sci alpino, è pronto a fare il bis dopo il successo della passata annata su una pista nella quale, va detto, non ha ...

Sci alpino - slalom Wengen 2019 : Hirscher contro tutti - ma Kristoffersen e Schwarz sono in agguato : La tre giorni di Wengen si completa con lo slalom e ancora una volta sarà Marcel Hirscher contro tutti. Il campione austriaco ha vinto quattro gare su cinque in questa stagione tra i rapid gates e punta a bissare il successo ottenuto l’anno scorso sul tracciato svizzero. Uno dei principali rivali Hirscher lo ha proprio in casa ed è quel Marco Schwarz che si è scoperto anche discesista, vincendo la combinata di venerdì. Il 23enne austriaco ...

Sci alpino - Pagelle Discese Cortina e Wengen 2019 : Kriechmayr e Siebenhofer in trionfo - Buzzi si infortuna - Paris e Innerhofer sottotono : Oggi si sono disputate la discesa maschile di Wengen e la discesa femminile di Cortina d’Ampezzo, prove valide per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Di seguito le Pagelle dei protagonisti e degli azzurri di spicco. DISCESA LIBERA Wengen: VINCENT Kriechmayr: 10. Questa volta è lui l’Imperatore della Classicissima, l’austriaco domina la pista del Lauberhorn con una disinvoltura e una classe proverbiale. Prova di ...

Sci alpino - le condizioni di Emanuele Buzzi : frattura del piatto tibiale - l’azzurro dovrà operarsi : Emanuele Buzzi ha conquistato un fantastico sesto posto nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’azzurro è stato bravissimo nella grande Classica del Circo Bianco, ha ottenuto il miglior risultato in carriera ma dopo il traguardo si è reso protagonista di una brutta caduta ed è andato a sbattere contro i materassini. Gli sci si sono infilati sotto e il nostro portacolori ha accusato un ...

Sci alpino – Discesa di Wengen - Buzzi cade ma ottiene il miglior risultato di carriera : vince Kriechmayr : Lele Buzzi, gioia e dolore: sesto nella Discesa di Wengen, miglior risultato in carriera. cade dopo il traguardo: trauma al ginocchio destro Fare la gara della vita e subito dopo prendersi un grande spavento. Emanuele Buzzi non dimenticherà facilmente questo sabato 19 gennaio a Wengen: così forte il carabiniere 24enne non era mai andato in carriera e il sesto posto finale in Discesa conferma quanto i suoi compagni più grandi hanno sempre ...

Sci alpino - le condizioni di Emanuele Buzzi : sesto a Wengen - poi la caduta. Azzurro in ospedale : Emanuele Buzzi ha conquistato un fantastico sesto posto nella discesa libera di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’Azzurro è stato bravissimo nella grande Classica del Circo Bianco, ha ottenuto il miglior risultato in carriera ma dopo il traguardo si è reso protagonista di una brutta caduta ed è andato a sbattere contro i materassini. Gli sci si sono infilati sotto e il nostro portacolori ha accusato un ...

Sci alpino - Discesa Wengen 2019 : Kriechmayr doma la Lauberhorn - Emanuele Buzzi sesto con caduta : A Wengen (Svizzera), in uno dei tempi storici dello sci alpino, l’austriaco Vincent Kriechmayr entra ufficialmente nel novero dei più grandi velocisti contemporanei. Il classe 1991 ha domato la mitica Lauberhorn, la Discesa più lunga della Coppa del Mondo, beffando per soli 14 centesimi l’idolo di casa Beat Feuz, cui non è riuscito il tris dopo i trionfi nel 2012 e 2018. Il podio è stato completato dal norvegese Aleksander Aamodt ...

Sci alpino – Paura a Wengen per l’azzurro Buzzi : trasportato in ospedale dopo una gara da sogno : gara della vita per Emanuele Buzzi, la una caduta dopo il traguardo rovina la favola dell’azzurro. Il 24enne italiano trasportato in ospedale gara interrotta a Wengen, in Svizzera, dove è in corso di svolgimento la discesa valida per la coppa del mondo maschile, per un infortunio all’azzurro Emanuele Buzzi che dopo aver tagliato il traguardo col sesto tempo è scivolato sotto i materassi di protezione a bordo pista con gli sci. ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019. Nicol Delago : “Non sono contenta”. Nadia Fanchini : “Perso in cima e sotto” : L’Italia non ha ottenuto un buon risultato nella Discesa libera di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Nessuna azzurra è infatti riuscita a concludere la gara nelle prime dieci posizioni. Di seguito le dichiarazioni che le nostre atlete hanno rilasciato ai microfoni della Fisi, molta delusione per Nicol Delago e per Nadia Fanchini che si aspettavano ben altro risultato. Nicol Delago: “Non ...

Sci alpino – Paris apre la discesa maschile di Wengen : Subito Paris a Wengen: sarà lui ad aprire la discesa alle 12.30. Innerhofer con il numero 15, poi altri quattro azzurri al via Subito Dominik Paris. Sarà l’azzurro, reduce dai trionfi di Bormio, ad aprire la discesa di Wengen. Sulla Lauberhorn, dove venerdì Marco Schwarz ha vinto la combinata, ci saranno altri cinque azzurri al via: Christof Innerhofer (15), Emanuele Buzzi (25), Werner Heel (34), Mattia Casse (46) e Matteo ...

LIVE Sci alpino - Discesa Wengen 2019 in DIRETTA : Kriechmayr beffa Feuz! Paris fuori dal podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questo sabato è come da tradizione dedicato alla Classicissima del Circo Bianco, l’appuntamento più atteso dell’intera stagione insieme a Kitzbuehel, l’evento clou per tutti i velocisti, la gara più lunga dell’intero calendario: lo spettacolo sulla Lauberhorn sta per iniziare, ne ...

Sci alpino – Siebenhofer concede il bis a Cortina : sua la discesa femminile sull’Olympia : L’Olympia ha scelto la regina: bis di Ramona Siebenhofer in discesa. Delago undicesima, Brignone e Nadia Fanchini appena dietro L’Olympia ha scelto la sua regina: Ramona Siebenhofer concede il bis a Cortina e dopo aver conquistato il primo trionfo in carriera nella gara di venerdì, si ripete ventiquattro ore dopo con un’altra prestazione esemplare. Lo sguardo di Lindsey Vonn, inquadrata al cancelletto subito dopo ...

Sci alpino - discesa Cortina 2019 : vince ancora Ramona Siebenhofer. Delago 11 Lindsey Vonn chiude 9 : Ramona Siebenhofer ha conquistato la discesa libera femminile di Cortina d'Ampezzo , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, bissando così il successo di venerdì. L'austriaca, al secondo trionfo consecutivo in appena 24 ore , lei che non aveva mai vinto una gara in carriera,, ha preceduto la ...