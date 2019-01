Sci alpinismo | la Coppa del Mondo 2019 prende il via nel migliore dei modi per gli

oasport

(Di sabato 19 gennaio 2019) Ha preso il via a Bischofshofen, in Austria, ladeldi sci. Primo appuntamento e subito ottimi risultati per i nostri portacolori. Robert Antonioli, infatti, ha centrato il successo nella prova sprint, chiudendo davanti allo svizzero Iwan Arnold ed al nostro Nicolò Ernesto Canclini, cheposizione sul gradino più basso del podio. Il classe 1997, inoltre, ha saputo fare anche di meglio, ovvero aggiudicarsi la prova sprint riservata agli espoir davanti all’elvetico Arno Leitha ed al francese Thibault Anselment.Buoni risultati anche sul fronte femminile, con Giulia Murada che si è classificata al terzo posto nella gara femminile espoir, mentre Samantha Bertolina e Valeria Pasquazzo hanno completato una splendida doppietta tra le juniores. Il weekend di Bischofshofen, ovviamente, non è ancora concluso, e domani sarà tempo di vertical race.I ...