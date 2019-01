La casa naturale di Primark

vanityfair

Si chiude la porta ditagliando via il rumore del traffico, l'ansia e il grigiore del cemento. Un passo nella nostra dimora e la giornata è già pronta a ricominciare vivendo una seconda vita tra libri, musica e un buon film. La nuova collezione Botanica dipunta tutto sui colori della natura e sulla sua piacevole essenzialità per iniziare già a parlare di primavera. LEGGI ANCHESaldi, i siti per arredaremeglio (e a meno)Il letto si veste di foglie così come i cuscini del divano, per ospitare fantasie che raccontano la freschezza delle piante e ...