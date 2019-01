SPAL-Bologna | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le probabili formazioni

oasport

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Torna, dopo la lunga sosta invernale, la Serie A, e lo fa con un sentitissimo “derby”. Questa sfida tutta emiliana segnerà il ritorno al campionato per le due contendenti, con i felsinei, che una settimana fa, hanno già rimesso piede in campo perdendo in Coppa Italia contro la Juventus sul proprio terreno. I ferraresi, invece, erano già stati estromessi dal trofeo nazionale, per cui potrebbero avere ancora un po’ di ruggine nei propri ingranaggi.La partita dello Stadio Mazza, che si giocherà domenica alle ore 15.00, sarà di capitale importanza. Non solo,detto, metterà di fronte due squadre divise da pochi chilometri e con una rivalità molto accesa ma, soprattutto, metterà in palio punti pesanti, se non pesantissimi, a livello di lotta per non retrocedere. I bianco-azzurri, infatti, si trovano in quintultima posizione con 17 punti, mentre il ...