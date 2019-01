SP-Arte 2019 | la fiera di San Paolo | Brasile - Artribune

Sci alpino - Discesa Wengen 2019 : la startlist e i pettorali di pArtenza. Programma - orari e tv : Domani mattina la Storia, quella con la S maiuscola, dello sci alpino mondiale scriverà a Wengen un nuovo capitolo: sulla Lauberhorn si terrà la classica Discesa libera valida per la Coppa del Mondo 2018-2019. Prosegue la battaglia nella Coppa del Mondo di specialità, che vede protagonisti Beat Feuz (Svizzera), Max Franz (Austria) e anche i nostri Dominik Paris e Christof Innerhofer. In particolare, Feuz è stato l’ultimo a vincere sulla ...

Biathlon - Staffetta femminile Ruhpolding 2019 : le startlist ed i quArtetti in gara. Programma - orari e tv : Si chiude a Ruhpolding, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, sabato 19 gennaio, a partire dalle ore 14.30 è in Programma la Staffetta femminile, e l’Italia sarà al via senza Lisa Vittozzi: in apertura ci sarà Dorothea Wierer, poi toccherà a Federica Sanfilippo, che lancerà Nicole Gontier, mentre la frazione di chiusura sarà affidata ad Alexia Runggaldier. Di seguito il Programma completo della Staffetta ...

Ascolti TV | Giovedì 17 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti monstre (26.1%) - Canale 5 fermo al 10%. Masterchef 8 pArte dal 3.6% e dal 3.8%. Porta a Porta con Di Maio al 18.3% : Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, Giovedì 17 gennaio 2019, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.948.000 spettatori pari al 26.1% di share (primo episodio: 6.319.000 – 24.9%; secondo episodio: 5.615.000 – 27.4%). Su Canale 5 Taken 3 – L’ora della verità ha raccolto davanti al video 2.130.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai2 Sicario ha interessato 1.071.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Mai ...

NBA All-Star Game 2019 – Doncic verso la prima pArtecipazione da capitano : i risultati dopo la 3ª settimana di votazioni [GALLERY] : L’NBA ha pubblicato i risultati dopo la terza settimana di voazioni: Luka Doncic rischia di essere capitano alla sua prima partecipazione, Antetokounmpo e Irving si giocano il primato ad EST Il count down per le votazioni dell’NBA All-Star Game 2019 è quasi terminato. L’NBA ha pubblicato i risultati ufficiali dopo la terza settimana di votazioni e le somme dei voti (50% fan e 50% diviso fra giocatori e media) inizia a ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2019 oggi : orario d’inizio - tv e pettorali di pArtenza : oggi venerdì 18 gennaio si disputa la Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Inizia il lungo weekend di gare sull’Olimpia delle Tofane, le atlete sono pronte per darsi battaglia sulla pista dellA Perle delle Dolomiti e ne vedremo delle belle su uno dei tracciati più affascinatni dell’intero Circo Bianco. Riflettori ovviamente puntati su Lindsey Vonn che fa il ...

Ufficiali i primi ospiti dei Grammy Awards 2019 - un pArterre di esordienti : tra i performer Shawn Mendes e Cardi B : L'edizione numero 61 dei premi musicali più ambiti al mondo avrà un parterre di performer decisamente giovane: la Recording Academy ha appena annunciato il primo gruppo di primi ospiti dei Grammy Awards 2019 che si esibiranno dal vivo coi loro brani. Tra coloro che saliranno sul palco dello Staples Center di Los Angeles il 10 febbraio per la cerimonia che elargisce i Grammofoni d'Oro ci sono i nominati Camila Cabello, Cardi B, Dan + Shay, ...

Biathlon - Staffetta maschile Ruhpolding 2019 : le startlist ed i quArtetti in gara. Programma - orari e tv : Domani alle 14.30 andrà in scena sulle nevi di Ruhpolding (Germania) la Staffetta maschile, valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Sulle nevi tedesche assisteremo ad una gara altamente spettacolare nella quale le favorite dovrebbero essere Francia, Norvegia, Svezia e Germania. Gli scandinavi sulla spinta dei fratelli Boe potrebbero centrare il bersaglio grosso ma attenzione ai transalpini guidati da Martin Fourcade, desideroso di ...

Isola dei Famosi 2019 - quando pArte e chi sono i concorrenti della nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi : Ci siamo. Sta per partire una nuova edizione di uno dei reality più amati dal pubblico televisivo: Isola dei Famosi 2019 . Un cast di naufraghi che promette bene, una conduttrice come Alessia Marcuzzi ...

Sci - Combinata alpina Wengen 2019 : la startlist e i pettorali di pArtenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa rotta verso Wengen (Svizzera), dove domani andrà in scena la Combinata. C’è un significativo cambio di Programma, secondo le ultime comunicazioni giunte dalla FIS. Per via delle previsioni meteo, gli organizzatori hanno modificato l’ordine delle gare. A differenza del solito, dunque, si gareggerà in primis tra i pali stretti, con partenza fissata alle 10.30, poi ci sarà la prova di discesa ...

Sci - discesa libera femminile Corrtina 2019 : la startlist e i pettorali di pArtenza. Programma - orari e tv : Domani si comincia. A partire dalle ore 12.00 andrà in scena la quarta discesa femminile stagionale di Coppa del Mondo, ovvero quella di Cortina d’Ampezzo (Italia), valida come recupero della gara cancellata a St.Anton. Sulla mitica Olimpia delle Tofane vi saranno 53 atlete al via. La prima a prendere il via sarà la tedesca Viktoria Rebensburg mentre una delle favorite, la slovena Ilka Stuhec, sarà con il pettorale n.3. Grande attenzione ...

Masterchef Italia 2019 ripArte da Giorgio Lucatelli - aspiranti chef e Iginio Massari tra gli ospiti : Messa da parte l'edizione All Stars, Sky Uno da oggi punta a dritta con Masterchef Italia 2019. L'ottava edizione del cooking show prenderà finalmente il via con i confermatissimi Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri. Al loro fianco, si schiererà il neo giudice ovvero Giorgio Locatelli, chef Italiano stellato che opera a Londra ormai da anni e che ha messo da parte la sua attività per correre in soccorso dei giudici del ...

Microsoft pArteciperà al MWC 2019 : HoloLens 2 potrebbe essere alle porte : Con un po’ di sorpresa Microsoft ha ufficializzato, tramite degli inviti alla stampa internazionale, la sua partecipazione per il 24 febbraio 2019 come produttore alla conferenza MWC 2019 (Mobile World Congress) dopo un lungo periodo di assenza. La notizia ha subito fatto il giro del mondo anche perchè si tratta di un evento solitamente dedicato in gran parte al lancio di nuovi smartphone. Alcuni hanno ipotizzato l’annuncio di ...

Diretta/ Dakar 2019 - streaming video tv : tutti al via - si pArte! - 10tappa - Pisco-Lima - : Diretta Dakar 2019: info streaming video e tv della decima e ultima tappa della corsa di rally. Chi sarà il vincitore della gara? Oggi giovedi 17 gennaio.

Ciclismo - Fabio Aru pArteciperà al Giro d'Italia 2019 : Fabio Aru sarà al via del Giro d'Italia 2019 , in programma dal prossimo 11 maggio con la partenza da Bologna e l'arrivo fissato il 2 giugno a Verona. Il sardo della UAE Emirates, che è reduce da una ...