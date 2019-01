Siria | 20 uccisi in raid Usa nel sud-est

Attacco suicida dell'Isis in un ristorante a Manbij in Siria. Uccisi quattro soldati americani e una decina di civili : Sono quattro i soldati americani Uccisi oggi nel nord della Siria in un Attacco suicida compiuto a Manbij, tra Aleppo e l'Eufrate. Lo riferiscono media panarabi, citando non meglio precisate fonti militari della Coalizione anti-Isis a guida Usa.L'Attacco è avvenuto nel ristorante "I principi" (al Umarà) nel centro di Manbij ed è stato rivendicato dall'Isis.E' salito a 16 morti il bilancio dell'attentato sferrato dal ...