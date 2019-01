L' appello ai Maroon 5 per l euro esibizione al Super Bowl | Almeno

"Boicottate la Nfl e non suonate al Super Bowl" : l'appello ai Maroon 5 in difesa di Kaepernick - : «Fino a quando la Lega non cambierà la sua politica e sosterrà il diritto costituzionale dei giocatori di protestare, nessun artista dovrebbe accettare di collaborare con la NFL. Unisciti a me, ...