Italo-Ntv | condanna per comportamento antisindacale | “Quadri impiegati al posto dei

(Di venerdì 18 gennaio 2019) Aveva sostituito i capitreno in sciopero con altri dipendenti, utilizzati in mansioni inferiori a quelle previste dal loro contratto: per questo motivo il tribunale di Milano hato, la società privata di trasporto ferroviario. Con una sentenza del 17 gennaio, la sezione lavoro ha sancito che la società presieduta da Luca Cordero di Montezemolo si è resa responsabile di un ““.La vicenda nasce, ricorda il giudice, nell’ambito di una “difficile fase di rinnovo del contratto collettivo aziendale, segnata da un accordo sindacale firmato solo da Filt-Cgil e Fit-Cisl e poi bocciato dal referendum tra i lavoratori” il 13 luglio 2018. I sindacati, in particolare Orsa (autonomi e di base), Uiltrasporti e Ugl Taf Milano e Lombardia, avevano indetto una serie di mobilitazioni, tra cui quelle contestate in giudizio, avvenute ...