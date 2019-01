Blastingnews

: Trame spagnole Una Vita: il figlio di Simon ed Elvira è malato, Paciencia muore - berta95italy : Trame spagnole Una Vita: il figlio di Simon ed Elvira è malato, Paciencia muore - IlSegretoTvSoap : Una Vita: Celia aspetta un bambino, l'insolita richiesta di Lolita - News esclusive per voi amiche - <3 #Unavita… - SFarinaOff_It : PUBBLICITA' SORPRESA!!! Intanto in Spagna, Prudencio a bordo della morte, invece Matias riabbraccerà Marcela e la… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Una", la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a gennaio in Spagna svelano che Donna Susana apprenderà daeddella malattia del nipote, mentre Servante scoprirà che la moglieè morta.Unaanticipazioni: Celia perde il bambino Clamorosi colpi di scena giungono dalle puntate di "Una" trasmesse in questi giorni in Spagna. Dagli spoiler, infatti, si apprende di tre eventi drammatici destinati a commuovere gli affezionati telespettatori della soap opera.Innanzitutto Celia (Ines Aldea) scoprirà di essere incinta quando aveva ormai perso tutte le speranze di poter dare un erede al marito Felipe Alvarez Hermoso. La borghese, infatti, aveva detto addio al suo sogno di diventare madre quando era caduta dalle scale di Acacias 38. Per ...