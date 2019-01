Reddito e pensioni | verso il sì | oggi il Cdm Tensioni M5S-Lega

Dl Reddito e pensioni - nodo disabili verrà sciolto in Parlamento : Roma, 16 gen., askanews, - Il nodo disabili, al centro di un braccio di ferro M5S-Lega nell'ambito del decretone sul reddito di cittadinanza e quota 100, verrà sciolto in Parlamento. Lo riferiscono ...

Dl Reddito e pensioni - nodo disabili verrà sciolto in Parlamento : Il nodo disabili, al centro di un braccio di ferro M5S-Lega nell'ambito del decretone sul reddito di cittadinanza e quota 100, verrà sciolto in Parlamento. Lo riferiscono fonti governative, precisando che la norma verrà approvata secondo quanto riportato nelle ultime bozze per poi essere modificata durante l'iter parlamentare. Nell'ultimo testo del provvedimento in circolazione, il reddito di cittadinanza interesserà fra gli altri 254.246 ...

Verso Cdm su decretone Reddito e pensioni venerdì mattina : Roma, 16 gen., askanews, - Il Consiglio dei ministri per il via libera al decretone con reddito di cittadinanza e quota 100 si dovrebbe svolgere venerdì mattina. Lo riferiscono fonti di governo. Il ...

Pensioni di invalidità 2019 : limiti di Reddito e nuovi importi : Gli importi degli assegni di invalidità subiranno un leggero aumento e in parallelo subirà delle variazioni anche la soglia di reddito massimo per coloro che potranno accedervi. Come è avvenuto per gli importi delle Pensioni di anzianità, per effetto della perequazione, nel 2019 gli importi delle indennità subiranno degli aggiornamenti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come cambiano gli importi delle misure assistenziali che si rivolgono alle ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza : nuovi dubbi dopo ipotesi economiche negative : Il nuovo meccanismo di pensionamento anticipato tramite la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza sono in dirittura d'arrivo, ma c'è già chi mette in dubbio la loro sostenibilità per via delle mutate condizioni della nostra economia. E' in particolare dalle pagine della stampa economica specializzata che si evidenzia il rischio per la tenuta delle misure rispetto al rilancio degli interventi di welfare, oltre che alla ripartenza degli ...

[Il punto] Reddito di cittadinanza e pensioni a quota 100 a forte rischio nel 2019. Ecco perché : Frena l'economia mondiale Questa mattina i giornali economici di tutto il mondo hanno aperto con la notizia del brusco calo dell'economia cinese: a dicembre l'export è crollato del 4,4% e il settore ...

Pensioni flessibili quota 100 e Reddito di Cittadinanza - decreto mercoledì o giovedì : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 13 gennaio 2019 vedono emergere nuove conferme dal Governo in merito all'approvazione del decreto legge sulla quota 100 e sul Reddito di Cittadinanza entro il prossimo giovedì. Nel frattempo dal Ministro del Lavoro Di Maio arrivano nuove dichiarazioni sul taglio degli assegni dei sindacalisti, mentre dall'opposizione si rilancia la lotta all'impostazione della Manovra. Infine, anche le parti sociali ...

Reddito di cittadinanza e pensioni Quota 100 - slitta il decreto : Fumata nera per il decreto attuativo di Reddito di cittadinanza e Quota 100, le misure guida del governo Lega-M5S. slitta, alla prossima settimana, il Consiglio dei Ministri dal quale è attesa la messa a punto dei dettagli delle due misure approvate nella legge di Bilancio di fine anno. Per sapere in che modo saranno attuate, bisognerà quindi aspettare ancora qualche giorno. L'esecutivo si è riunito il 10 gennaio, ma non ha varato il maxidecreto ...

Reddito-pensioni - slitta il decreto. Governo diviso anche su Tav e “trivelle” : Rinviato il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del Governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Prima la Ragioneria generale dello Stato deve completare la stesura della relazione tecnica. Da sciogliere gli ultimi nodi relativi al reddito di cittadinanza. Restano aperti e caldi, però, anche gli altri ...

Reddito-pensioni - slitta il decreto : tutti i nodi aperti nel governo : Rinviato il Consiglio dei ministri che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe svolgersi la prossima settimana. Prima la Ragioneria generale dello Stato deve completare la stesura della relazione tecnica. Da sciogliere gli ultimi nodi relativi al reddito di cittadinanza...

