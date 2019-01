Lotus - I nuovi modelli saranno prodotti in Cina

quattroruote

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Il gruppo Geely, proprietario anche del marchio, potrebbe spostare la produzione di alcunidella Casa britannica in. Il colosso asiatico ha infatti stanziato 9 miliardi di yuan (1,16 miliardi di euro) per costruire una nuova fabbrica nella città di Wuhan, per la quale sono state già avviate le selezioni del personale.Dal 2021 la nuova Suv. Il nuovo stabilimento sarà in grado di costruire fino a 150.000 automobili premium all'anno: la Geely punta infatti a innalzare il livello della propria gamma, andando a posizionarsi in segmenti finora inesplorati. Parte della capacità produttiva, infatti, potrebbe essere impiegata per creare deidi altri marchi del gruppo: la fabbrica, come riportato dalla Reuters, potrà costruire sia automobili dotate di propulsori termici, sia vetture totalmente elettriche. Visti i ridotti volumi di vendita delle sportive britanniche ...