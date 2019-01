BORSA ITALIANA OGGI La reazione di Piazza Affari al voto sulla Brexit | 16 gennaio 2019

BORSA ITALIANA - in forte aumento il controvalore degli scambi del 15/01/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,12 miliardi di euro, con un incremento di ben 504,2 milioni, pari al 31,...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 03% - Ubi Banca a -4 - 97% - 15 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude quasi in pareggio. Sul listino principale vanno male i titoli Bancari come Ubi Banca. Vola Juventus

BORSA ITALIANA positiva ma bancari restano sotto pressione. Oggi voto Brexit. FTSE MIB +0 - 44% : Industriali e automobilistici tonici in scia all'annuncio del ministero delle Finanze cinese su nuove misure decise per rilanciare l'economia in fase di rallentamento: l'IVA sarà ridotta per alcuni ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 61% - Bper a -3 - 85% - 14 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in calo. Sul listino principale va bene Juventus, mentre vanno male Bper e Moncler

BORSA ITALIANA in rosso - bancari sotto pressione. FTSE MIB -0 - 75% : In rosso anche le esportazioni, segno che l'interscambio commerciale della seconda economia del globo con il resto del mondo si sta deteriorando. A Milano troviamo in forte calo Moncler -1,8%, FCA -1,...

BORSA ITALIANA - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi dell'11/01/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,79 miliardi di euro, con una variazione del 2,38%, rispetto ai precedenti 1,75 miliardi. ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Unipol a +3 - 4% - Saipem a +2 - 5% - 11 gennaio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in territorio positivo. Sul listino principali buoni gli spunti di Unipol e Saipem. Male Brembo

BORSA ITALIANA in verde - bene BTP e spread. FTSE MIB +0 - 26% : Il presidente della Federal Reserve ha sollevato timori di rallentamento dell'economia globale, e in particolare di quella cinese, area sensibile per il comparto,. In rosso Moncler -0,1% e ...

