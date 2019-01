“Africa” dei Toto suonerà “per l’eternità” nel deserto della Namibia VIDEO

meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) I deserti sono posti aridi ed estremamente ostili, in cui l’unica nota positiva tra le classiche e sterminate dune di sabbia sono i miraggi di oasi di acqua fresca e cristallina. Ora però il, in Africa, avrà anche qualcosa di nuovo e insolito per allietare i disperati viaggiatori: la musica. Un artista tedesco, infatti, sta portando avanti l’ambizioso progetto di far suonare la canzonedeinelper l’eternità.Max Siedentopf ha collocato un impianto alimentato ad energia solare nel mezzo delin grado di riprodurre il celeberrimo brano per sempre. Siedentopf, classe 1991, tedesco di adozione, è nato a Windhoek, in, dove è cresciuto. Oggi lavora tra Berlino, Los Angeles e Amsterdam, facendo base a Londra. Del suo progetto, sul suo sito internet ha spiegato: “L’installazione sonora consiste in sei speaker collegati a ...