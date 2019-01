Traffico Roma del 15-01-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 15-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019 ORE 15:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE IN VIA TIBURTINA DA VIA DI SALONE A VIA DEI RADAR DIREZIONE CENTRO PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MOSCHEA SI SONO FORMATE CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE A PARTIRE DA CORSO FRANCIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI INCIDENTE COMUNQUE RIMOSSO AL MOMENTO SONO ANCORA SEGNALATE ...

Roma : maxi retata nel Lazio per Traffico rifiuti e roghi tossici - 15 arresti : Roma – maxi operazione contro il traffico illecito dei rifiuti e i roghi tossici nel Lazio. I carabinieri, su richiesta della Dda, hanno arrestato 15 persone (6 custodie cautelari in carcere e 9 ai domiciliari), al termine dell’inchiesta ‘Tellus’, grazie a cui sono state indagate 57 persone, a vario titolo, per traffico illecito di rifiuti, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e ...

