La borsa del giorno

borsa : Europa gira in calo - Jpm delude : ANSA, - MILANO, 15 GEN - Le Borse in Europa azzerano i guadagni. E' finito l'effetto traino dell'Asia che sul potenziale stimolo della Cina ha chiuso una seduta sui massimi. Londra resiste sulla ...

Mps crolla in borsa per il pressing della Bce : Ci ha messo lo zampino anche la politica. O meglio un esponente di quel governo che oggi, attraverso il Tesoro, controlla quasi il 70% di Rocca Salimbeni. Domenica il sottosegretario alla presidenza ...

Scuola : vince la borsa di studio “Aldo Moro” una studentessa dell’Istituto Nino bixio : Il Governatore pugliese Emiliano: “Siamo imbevuti della lezione di Aldo Moro”. In un ponte tra Penisola Sorrentina e Puglia la borsa di studio dedicata allo Statista, nativo di Maglie, va ad una studentessa dello storico Istituto Nautico Nino bixio. Napoli, 10 gennaio 2018 – È stato firmato oggi il provvedimento ufficiale da parte del presidente [...]

borsa - si riduce il controvalore degli scambi del 14/01/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,61 miliardi di euro, in calo del 10,15%, rispetto ai 1,79 miliardi della vigilia. I ...

Napoli - la doppia beffa dell'home banking : svuotato il conto corrente - la banca prima rimborsa - poi si riprende i soldi : Una svista, la poca dimestichezza con la tecnologia, la convinzione di trovarsi in un 'circuito protetto', ed ecco che 11.000 euro sono spariti. Volatilizzati in un attimo, finiti con un bonifico ...

borsa Italiana - attorno ai livelli della vigilia il controvalore degli scambi dell'11/01/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,79 miliardi di euro, con una variazione del 2,38%, rispetto ai precedenti 1,75 miliardi. ...

borsa Italiana - in forte calo il controvalore degli scambi del 10/01/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,75 miliardi di euro, in deciso ribasso, -18,39%,, rispetto alla seduta precedente che ...

borsa Milano apre in rialzo dello 0 - 79% : 9.20 Apertura in rialzo per le Borse europee Il mercato guarda con ottimismo al negoziato sul commercio tra Cina e Usa. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,79% a 19.149 punti. Londra guadagna lo 0,84%, Francoforte lo 0,75%, Parigi lo 0,79%. Lo spread Btp-Bund si attesta a 272punti contro i 274della chiusura di ieri.

borsa Italiana - in forte aumento il controvalore degli scambi dell'8/01/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,08 miliardi di euro, con un incremento di ben 405,1 milioni, pari al 24,...

borsa - sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 7/01/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,68 miliardi di euro, in calo del 22,78%, rispetto ai 2,18 miliardi della vigilia. I ...

Investimenti doc : il vino d'annata meglio della borsa - +250% in 15 anni per le bottiglie da collezione : ... messo in vendita a 110 euro a bottiglia, è schizzato a 360 euro appena una settimana dopo grazie al giudizio della rivista americana Wine Spectator che l'ha valutato miglior vino al mondo dell'anno. ...

