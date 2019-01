FCA | MANLEY | ' CON ECOTASSA PIANO INVESTIMENTI IN ITALIA VA RIVISTO' Ad Fiat Chrysler

FCA - Manley : stiamo rivedendo piano di investimenti in Italia : Roma, 14 gen., askanews, - Fiat Chrysler sta lavorando per rivedere il piano di investimenti per l'Italia, che prevede risorse per cinque miliardi di euro fino al 2021. Lo ha affermato l'...

FCA e l'ecotassa - Manley : "Investimenti in Italia saranno rivisti" : L'amministratore delegato dal Salone dell'auto di Detroit: "Il piano resta ma stiamo lavorando per adeguarlo al cambiamento delle condizioni di mercato legate alle nuove regolamentazioni"

FCA - John Elkann in visita al salone dell'auto di Detroit al fianco del ceo Mike Manley : Detroit - John Elkann, presidente di Fiat Chrysler Automobiles, è presente al salone dell'auto di Detroit. Colui che è anche presidente e Ceo di Exor, la cassaforte della famiglia...

FCA - Manley : 'Nel 2019 mercato UE più complesso - peseranno Brexit e ecobonus. Non preoccupato da partnership altrui' : DETROIT - 'Ci sono una serie di cose che succederanno quest'anno in Europa; vedremo cosa succede con Brexit. L'Europa è un mercato complesso. L'altra cosa che vedremo...

FCA : Manley fiducioso sul mercato Ue ma Brexit ed ecotassa sono un'incognita : Domani a Detroit si dovrebbero conoscere, a meno di colpi di scena dell'ultima ora, i dettagli dell'alleanza tra Ford e Volkswagen, ma Mike Manley, amministratore delegato del gruppo Fca, spiega: 'Ci ...

La FCA di Manley al test Usa. Il nodo immatricolazioni : L'Auto Show di Detroit, dal 14 al 27 gennaio, si svolgerà per l'ultima volta all'inizio dell'anno. Dal 2020, l'evento avrà luogo i primi di giugno. La nuova rassegna, ben distante dal Ces di Las Vegas ...

FCA : da Amazon nuovo responsabile Usa. Manley annuncia Mark Stewart : 'Rafforziamo la squadra' : TORINO - È un ex manager di Amazon Mike Stewart l'uomo che Mike Manley ha scelto come responsabile di Fca in Nord America. L'amministratore delegato del gruppo, che finora aveva...

FCA - Manley annuncia nuove nomine - manager da Amazon e Shell : Torino, 6 dic., askanews, - 'Per rafforzare ulteriormente la squadra, oggi sono lieto di annunciare ulteriori cambiamenti nel nostro gruppo di leader, con effetto immediato. Queste nuove nomine ...