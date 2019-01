Cesare Battisti catturato dall'Interpol : «Forse in Italia già domani» : È finita in Bolivia la fuga di Cesare Battisti. Stava camminando per le strade di Santa Cruz de La Sierra, camuffato con barba e baffi, quando è stato fermato dalla polizia. Un aereo...

Cesare Battisti catturato in Bolivia. Salvini : "Per lui pacchia finita" : 'Pretendere di cambiare il mondo con le armi è una stupidaggine ma a quell'epoca tutti avevano delle pistole', disse nel 1991. Arrestato nel 1979 a Milano, evade nel 1981 dal carcere di Frosinone. È ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia dall'Interpol : mascherato con barba finta e occhiali da sole. Salvini : «In Italia tra oggi e domani» : Cesare Battisti è stato catturato in Bolivia. E il deputato federale e figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha voluto subito mandare un messaggio al ministro dell'Interno:...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia - Salvini : “La pacchia è finita”. Il figlio di Bolsonaro : “Piccolo regalo in arrivo” : “Un infame, un vigliacco, un delinquente che merita di marcire in galera”. Con queste parole a SkyTg24 il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato l’arresto in Bolivia di Cesare Battisti, l’ex membro del gruppo Proletari Armati per il Comunismo condannato in contumacia all’ergastolo in Italia per quattro omicidi risalenti alla metà degli anni Settanta. Il figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, Edoardo, ...

Cesare Battisti catturato in Bolivia - Salvini : «La pacchia è finita. Grazie a Bolsonaro e forze dell'ordine» : Il mio primo pensiero va oggi ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. ...

Cesare Battisti - dalla fuga in Francia al Brasile : una vicenda lunga 38 anni : Cesare Battisti è stato catturato a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia. L'ex membro dei Proletari armati per il comunismo , Pac, , condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, si era ...

Cesare Battisti arrestato - Salvini : pacchia finita - ora galera a vita : Cesare Battisti è stato 'coccolato dalle sinistre di mezzo mondo' e 'per troppo tempo si è goduto la vita', dice il vicepremier. 'Il mio primo pensiero - aggiunge - va ai familiari delle vittime di ...

Cesare Battisti è stato fermato in strada - non ha tentato la fuga : Cesare Battisti è stato catturato in Bolivia . E il deputato federale e figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha voluto subito mandare un messaggio al ministro dell'Interno: "Matteo Salvini, ...

Cesare Battisti arrestato - familiari vittime : "Ora estradizione" - : Dopo la cattura in Bolivia dell'ex terrorista, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, ucciso nel 1979 dai Pac, dice: "Questa storia mi ha svuotato". Adriano Sabbadin, figlio di Lino: "Speriamo che ...

Cesare Battisti - ricercato per 4 omicidi. Dalla fuga all'arresto : L'ex terrorista dei Pac in Italia ha da scontare quattro condanne all'ergastolo per omicidi compiuti tra il 1978 e il 1979

"Non lo abbandoniamo - qualcuno di noi andrà lì" : parla il nipote di Cesare Battisti : "qualcuno della nostra famiglia andrà lì", dice all'AdnKronos. I familiari delle vittime: "Speriamo che sia la volta buona...

Cesare Battisti arrestato - familiari vittime : “Ora estradizione” : Cesare Battisti arrestato, familiari vittime: “Ora estradizione” Dopo la cattura in Bolivia dell’ex terrorista, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, ucciso nel 1979 dai Pac, dice: "Questa storia mi ha svuotato". Adriano Sabbadin, figlio di Lino: "Speriamo che sia la volta buona" Parole ...

Cesare Battisti arrestato - "pacchia finita" : cosa succede ora con l'estradizione : Il deputato federale Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair: "Il Brasile non è più terra di banditi". Salvini...

Cesare Battisti - le foto che sognavamo : eccolo dopo la cattura - ancora quel ghigno osceno : catturato Cesare Battisti, il terrorista pluriomicidia in fuga dalla giustizia da lunghi, lunghissimi anni. È stato catturato in Bolivia da una task force dell'Interpol: ora il percorso dovrebbe prevedere il ritorno in Brasile, dunque l'estradizione in Italia. E nel nostro Paese arrivano le fotograf