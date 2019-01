tuttosport

: Tennis, da lunedì gli Australian open - Lazio - AnsaRomaLazio : Tennis, da lunedì gli Australian open - Lazio - ansacalciosport : Tennis, da lunedì gli Australian open. Nella giornata d'esordio in campo anche quattro italiani | #ANSA - AnsaPuglia : Tennis, da lunedì gli Australian open. Nella giornata d'esordio in campo anche quattro italiani #ANSA -

(Di sabato 12 gennaio 2019) ANSA, - ROMA, 12 GEN - I big delsubito in campoa Melbourne nella prima giornata degli. Sulla Rod Laver Arena a dare in via sarà Maria Sharapova, qui vincitrice nel 2008,...