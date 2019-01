Nba | risultati | Harden show | chi lo ferma? Doncic incanta | Phila flop

Risultati Nba – Golden State piega i Bulls - Harden trascina Houston contro Cleveland : Lakers ancora ko : Thompson e Curry i migliori nella vittoria di Golden State contro Chicago, Harden ne segna 43 e permette ai Rockets di asfaltare Cleveland. Lakers di nuovo sconfitti Terza vittoria consecutive per Golden State, che supera senza patemi la resistenza di Chicago. I Warriors non lasciano scampo ai propri avversari, vincendo con il punteggio di 146-109, costruendo l’ampio gap già nel primo quarto conclusosi 43-17 per i padroni di casa. I ...

Nba 2019 - i risultati della notte (12 Gennaio) : tutto facile per Golden State e Houston. Doncic trascina ancora Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. tutto davvero molto facile per i Golden State Warriors che demoliscono 146-109 i Chicago Bulls in una partita che era già finita al termine del primo quarto, chiuso dai campioni in carica con un parziale a loro favore di 43-17. Klay Thompson segna 30 punti, Steph Curry ne mette 28 (8 assist) e poi Kevin Durant ce ne aggiunge altri 22, mentre in casa Chicago l’unico a salvarsi è Zach LaVine, che mette a ...

Nba - risultati : Beli e Spurs ok grazie ad Aldridge - Gallinari ko nella sua Denver : Una vittoria e una sconfitta nella notte italiana in Nba. Marco Belinelli infila 19 punti, il suo massimo stagionale, per aiutare San Antonio a piegare Oklahoma City dopo una maratona lunga due ...

Nba 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

Nba - i risultati della notte : Gallinari travolto a Denver - Miami batte Boston : Denver Nuggets-L.A. Clippers 121-100 La 21esima tripla doppia in carriera di Nikola Jokic , 18 punti, 14 rimbalzi e dieci assist, è il marchio di fabbrica che il talentuoso lungo serbo mette su una ...

Nba risultati : Antetokounmpo batte Harden - Belinelli e gli Spurs sconfitti : Uno fa 42 punti, l'altro produce la seconda partita in carriera con almeno 20 punti e 20 rimbalzi e vince, trascinando i suoi Bucks all'11° successo nelle ultime 13 partite. Il duello tra aspiranti ...

Risultati Nba – Antetokounmpo batte Harden - bene Celtics e Lakers : Sixers ko a Washington : I Bucks espugnano il Toyota Center e si aggiudicano il big match contro i Rockets, i Celtics batto i Pacers mentre i Lakers hanno la meglio sui Pistons anche senza LeBron: i Risultati NBA della notte Notte NBA che regala grande spettacolo e verdetti davvero interessanti. I primi a scendere in campo sono i Boston Celtics che superano nettamente gli Indiana Pacers. Per la franchigia del Massachusetts si mettono il luce Marcus Morris e Jaylen ...

Nba 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - successi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

Risultati Nba – Bene Timberwolves e Warriors : Andrew Wiggins e Klay Thompson da paura! : I Risultati NBA maturati nella notte italiana danno ragione a Sixers, Golden State e Clippers Nella notte italiana otto sono stati i match del regoular season NBA giocati. Tra questi da sottolineare la vittoria dei Sixers su Washington. Alla 27° trionfo di stagione, la squadra di Philadelphia vince in casa grazie ai canestri dei suoi pezzi da novanta: Bene Jimmy Butler (20 punti), in doppia doppia Joel Embiid (10 rimbalzi, 20 punti), ...

Nba risultati : Popovich storico e Spurs in fuga - Harden ferma i Nuggets : Gregg Popovich continua la sua corsa nel mito, agganciando Jerry Sloan al terzo posto dei coach più vincenti della storia Nba. Il successo numero 1221 il guru di San Antonio lo ottiene a Detroit, dove ...

Nba - i risultati della notte : i Lakers tornano a vincere - bene Bucks e Celtics : Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 97-107 Coach Walton aveva chiesto più passione e i due giovani talenti più promettenti in casa Lakers hanno subito dimostrato di aver imparato la lezione: Lonzo ...

Risultati Nba – Antetokounmpo e Harden regalano spettacolo - bene i Lakers ancora orfani di LeBron James : Nottata di spettacolo sui parquet americani, grazie ad Antetokounmpo e Harden: tutti i Risultati delle partite NBA L’NBA non si smentisce mai e regala spettacolo anche in una normale giornata di regoular season. Tante le partite andate in scena nella notte italiana, al termine delle festività natalizie. Bella vittoria dei San Antonio Spurs sui Detroit Pistons per 107-119. Nonostante i 34 punti di Griffin e la doppia doppia di 19 punti e 14 ...