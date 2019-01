Lazio-Novara Coppa Italia | probabili formazioni e tv Orario | programma e come vederla in

La Lazio apre gli ottavi di Coppa Italia con il Novara : dove vederla in TV : Archiviata la sosta per le festività di fine anno, tutte le squadre hanno ormai ripreso il lavoro in vista della ripresa degli impegni ufficiali. In attesa del ritorno del campionato sono in programma dal weekend in arrivo gli ottavi di Coppa Italia, in programma in gara unica: chi vinceà il match (nel caso in cui […] L'articolo La Lazio apre gli ottavi di Coppa Italia con il Novara: dove vederla in TV è stato realizzato da Calcio e ...

Lazio-Novara probabili formazioni Coppa Italia : Inzaghi punta su Caicedo : LAZIO NOVARA probabili formazioni – Sabato 13 gennaio, inizio ore 15, l’Olimpico di Roma, sponda biancoceleste, apre i battenti per la prima volta nell’anno 2019. In campo la squadra di Simone Inzaghi e i blu piemontesi di William Viali, in palio il passaggio, in gara ad eliminazione diretta, ai quarti di finale della seconda competizione […] L'articolo Lazio-Novara probabili formazioni Coppa Italia: Inzaghi punta su Caicedo proviene ...

Gli ottavi partono con Lazio-Novara : Sarà la partita Lazio-Novara ad aprire, sabato 12 gennaio 2019 alle 15, in tv su Raidue,, la serie degli incontri per gli ottavi di finale della Coppa Italia, secondo quanto definito e reso noto dalla ...

Coppa Italia 2018 - date e orari degli ottavi di finale : apre Lazio-Novara - chiude la Roma con la Virtus Entella : Perché il calcio non si ferma mai, neanche durante le feste. E, a questo giro, nemmeno in Italia. La Serie A, infatti, terrà i tifosi incollati davanti alla televisione durante il Natale. Il ...

Coppa Italia - il Sassuolo supera il Catania e trova il Napoli. Novara ok col Pisa : ottavi contro la Lazio : ROMA - Il Sassuolo piega non senza difficoltà un combattivo Catania, che tiene testa agli emiliani ed esce a testa alta dalla competizione. La squadra di De Zerbi sblocca il risultato al 14' con Matri,...

Coppa Italia - Novara-Pisa 3-2 : Manconi allo scadere conquista il pass per la Lazio : NOVARA - Novara-Pisa non è stata una partita per cuori deboli. Nella prima frazione il Pisa va in vantaggio con un eurogol di Marconi : l'ex Alessandria su cross di Lisi piazza un piattone al volo da ...

Coppa Italia - Novara supera Pisa : ottavi contro la Lazio : ROMA - Il Novara batte 3-2 il Pisa e si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia dove sfiderà all'Olimpico la Lazio. Alle 18 Sassuolo-Catania, alle 20:45 Chievo-Cagliari. Domani le ultime due sfide ...

Coppa Italia - Novara-Pisa 3-2 : i piemontesi sfideranno la Lazio agli ottavi : Quante emozioni al Piola di Novara. E' il Novara a spuntarla all'ultimo respiro dopo una gara densa di episodi. Entrambe le squadre cercavano un riscatto da un periodo piuttosto negativo in Serie C: i ...