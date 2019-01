La toccante storia d' amore di Bury me | my Love arriva oggi su Nintendo Switch e PC

Una toccante storia d'amore nel bel mezzo del conflitto siriano : Bury Me - My Love è in arrivo su PC e Switch : Considerando i premi vinti, la nomination ai BAFTA nella categoria Game Beyond Entertainment e la buonissima accoglienza riservata al lancio delle versioni mobile forse avete già sentito parlare di Bury Me, My Love. In caso contrario aprite bene le orecchie perché il titolo realizzato da The Pixel Hunt, Figs e ARTE è in arrivo su PC e Switch.Bury Me, My Love vuole raccontare una storia d'amore dolceamara che coinvolge delle persone normali che ...