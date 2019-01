Anticipazioni Uomini e donne | il ritorno di Andrea Dal Corso che spiazza Teresa

Anticipazioni Uomini e Donne - Rocco lascia Gemma : 5 curiosità sulle prossime puntate : Le ultime Anticipazioni di Uomini e Donne ci consegnano 5 curiosità imperdibili per chi ama il popolarissimo dating show di Canale 5, condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi.

Uomini e Donne Anticipazioni : Andrea torna e lascia Teresa senza fiato : anticipazioni Uomini e Donne, Teresa ha eliminato Andrea e lui torna: sarà la scelta? Le ultimissime anticipazioni del Trono Classico di Uomini e Donne ci hanno regalato davvero delle succulenti curiosità. A fine Dicembre, Teresa ha deciso di eliminare Andrea perché piena di dubbi nei suoi confronti. La puntata dell’inaspettata eliminazione va in onda questo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Andrea torna e lascia Teresa ...

Uomini E donne : oggi in onda il trono classico - leggi le Anticipazioni! Caos : Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia : oggi Uomini e donne: Lorenzo bacia sia Giulia che Claudia, Caos in studio oggi, Giovedì 10 Gennaio 2019, va in onda una ricchissima puntata del trono classico di Uomini e donne. Maria De Filippi... L'articolo Uomini E donne: oggi in onda il trono classico,leggi le anticipazioni! Caos: Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella non si fida di Andrew e gli dice addio : Il Trono Classico di Uomini e donne torna finalmente su Canale 5 dopo la pausa per le festività natalizie. Le prime tre puntate della settimana sono state dedicate al Trono Over, con ampio spazio riservato al ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, ma da questo pomeriggio rivedremo Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli nella ricerca dell'anima gemella. C'è grande attesa di scoprire se ...

Uomini e Donne - trono classico : NATALIA chiede ad IVAN se ha avuto una storia con… [Anticipazioni] : Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne si è parlato di Paola Caruso, l’ex bonas di Avanti un altro. Il nome della ragazza è stato fatto da NATALIA, corteggiatrice di IVAN Gonzalez. Cerchiamo dunque di capire meglio cos’è successo nel dating show di Maria De Filippi grazie alle anticipazioni. Tutto è iniziato quando Sonia, stizzita dal fatto che IVAN avesse dichiarato di non avere baciato NATALIA per ...

Anticipazioni Uomini e donne - Giulia replica alle accuse : 'Sto volando' : Giulia Cavaglia continua ad essere una delle corteggiatrici più discusse dell'edizione 2018-19 di Uomini e donne. Fin dalla sua prima apparizione è stata notata sia da Lorenzo Riccardi che da Luigi Mastroianni, conquistati dalla sua innegabile bellezza. Ma entrambi hanno dovuto fare i conti con i sospetti che non ci fosse del vero interesse sentimentale dietro alla sua partecipazione al format di Maria De Filippi. Per questo Luigi l'ha eliminata ...

Anticipazioni Uomini e donne : dopo i baci - Rocco e Gems di nuovo ai ferri corti : Rocco Fredella e Gemma Galgani continuano ad essere protagonisti del Trono Over di Uomini e donne, creando opinioni contrastanti tra i fan del programma. C'è chi si dice stanco del continuo tira e molla della coppia e chi invece segue con interesse il loro percorso ai limiti del trash. E se da un lato gli ascolti non lasciano dubbi in merito al grande interesse che la versione di Uomini e donne dedicata a dame e cavalieri continua ad avere, ...

Anticipazioni Uomini e donne - la scelta di Teresa che spiazza : 'Voglio eliminare Andrea' : Arrivano le prime attese Anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne trono classico, che tornerà in onda da questa settimana su Canale 5. Tra le protagoniste indiscusse del programma continua ad esserci la bellissima Teresa Langella, la quale nel corso della prossima registrazione che vedremo in onda tra giovedì 10 e venerdì 11 gennaio, farà una scelta a dir poco spiazzante che metterà in discussione il percorso di Andrea Dal Corso, ...

Anticipazioni Uomini e Donne : dama del Trono Over fa una segnalazione : Barbara De Santi fa una segnalazione a Uomini e Donne Una nuova segnalazione a Uomini e Donne segnerà la puntata odierna del Trono Over. Sarà Barbara De Santi a raccontare una voce di corridoio sentita su un cavaliere del parterre del segmento senior della trasmissione di Canale5. A partire dalle 14.45 Maria De Filippi trasmetterà il terzo appuntamento settimanale con il Trono Over di UeD. Al centro dello studio ci saranno anche Luisa e ...

Anticipazioni Uomini e donne over : Armando confessa gli incontri segreti con Noel : La puntata di Uomini e donne di ieri 8 gennaio ha lasciato i telespettatori perplessi soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Armando Incarnato e Noel Formica. La coppia ha lasciato intendere di vedersi soltanto a Roma in occasione delle registrazioni, ma tali parole non hanno cancellato i dubbi sulla loro relazione, soprattutto perché in passato lei lo aveva definito "stalker" dato che pare la chiamava continuamente al telefono. La loro ...

Uomini e Donne Anticipazioni : ANDREA continua a baciare ARIANNA ma FEDERICA… : Inizia a complicarsi il percorso di ANDREA Cerioli a Uomini e Donne: grazie alle anticipazioni emerse sul web, pare che il bolognese sia sempre più diviso tra ARIANNA e Federica, le sue due corteggiatrici. Nel corso delle ultime registrazioni del dating show condotto da Maria De Filippi, il ragazzo ha detto di avere dei dubbi verso le fanciulle ma, nonostante questo, ha nuovamente baciato ARIANNA. Tutto è cominciato quando la De Filippi ha ...

Anticipazioni Uomini e Donne - puntate serali : l'autrice svela alcuni dettagli su Instagram : Manca poco all’inizio del serale di Uomini e Donne, in cui saranno mandate in onda le scelte dei tronisti. Lo storico programma di Canale 5 sbarca in prima serata da febbraio, una decisione presa per rendere più emozionante l’attesa per i fan dei tronisti e sicuramente per rialzare gli ascolti che, almeno durante i primi mesi, non sono stati ottimali. La decisione di mandare in onda qualche puntata di Uomini e Donne di sera era già stata ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : una lettera per Aladino e uno scherzo per Angela : Il Trono Over di Uomini e Donne torna oggi 8 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. L'esordio di ieri è stato positivo sul fronte degli ascolti a conferma di come la parte dedicata a dame e cavalieri piaccia agli italiani. E sebbene in molti critichino i soliti siparietti legati a Gemma Galgani, non si può negare che gli ingredienti siano vincenti e che il Trono Classico risulti ancora una spanna al di sotto dei protagonisti più ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Cavaglia delusa da Riccardi e criticata da Deianira : Il momento della scelta di avvicina per Lorenzo Riccardi, che però sembra avere le idee ancora abbastanza confuse nei confronti delle sue corteggiatrici. Nell'ultima registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, il tronista ha deciso di mettere alla prova sia Giulia Cavaglia che Claudia Dionigi per capire se davvero loro avrebbero risposto di no in caso di scelta. Si è trattato di uno scherzo ben orchestrato e che ha confermato ...