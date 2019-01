Se il voto su Brexit non dovesse passare | May avrà solo tre giorni per presentare un

Brexit - May dovrà presentare un "Piano B" se perde nel voto del 15 gennaio : La May ha infatti agitato sin qui lo spauracchio di un Brexit senza accordo - che si teme avrebbe conseguenze devastanti per l'economia nazionale - se il parlamento non approverà settimana prossima l'...

Il governo britannico ha perso un altro voto su Brexit in Parlamento : Martedì sera il governo britannico ha perso un altro voto su Brexit in Parlamento, perché 20 parlamentari Conservatori hanno votato con l’opposizione, contravvenendo agli ordini di partito. Il voto riguardava un emendamento presentato dai Laburisti che – in caso di

Brexit - Downing Street conferma voto parlamento Gb il 15 gennaio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Brexit - slitta ancora il voto del Parlamento sull'accordo con l'UE : Rinviato ancora il voto della Camera Bassa sull' accordo per la Brexit , frutto delle trattative tra la Premier britannica Theresa May e l'Unione europea. Lo sostiene la Bbc che, citando fonti ...

Brexit : a Londra il 15 gennaio voto sul piano May : Ore decisive per la Brexit. Il Parlamento inglese voterà il piano della premier Theresa May il 15 gennaio. La Gran

Il voto su Brexit al Parlamento britannico si terrà il 15 gennaio : Secondo BBC, che cita fonti vicino al governo britannico, il voto dei parlamentari britannici su Brexit si terrà il 15 gennaio. Il voto era stato rimandato il mese scorso dalla prima ministra Theresa May per paura che il suo accordo –

Brexit - il 15 gennaio il voto in Parlamento - Sky TG24 - : Secondo quanto riferisce la Bbc, dopo la ripresa del dibattito parlamentare sull'accordo per l'uscita del Regno Unito dall'Ue, il verdetto finale sarà discusso a metà del mese. Il voto alla Camera dei ...

Brexit - Bbc : voto del Parlamento il 15 gennaio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Brexit - voto dal 14/1. Corbyn annuncia : "Sfiducia alla May" : La premier britannica si prepara a una nuova mozione di sfiducia. È trascorsa meno di una settimana dalla sfiducia interna al suo Partito conservatore che già la attende un nuovo banco di prova. Ieri ...

May : dopo 7/1 voto su intesa su Brexit : "Indire un secondo referendum sulla Brexit provocherebbe un danno irreparabile alla integrità della politica britannica", ha sottolineato.

May : dopo 7/1 voto su intesa su Brexit : 20.25 L'accordo raggiunto da Londra con la Ue sulla Brexit sarà sottoposto al voto del Parlamento britannico nella settimana che inizia lunedì 14 gennaio. Lo ha annunciato la premier britannica, Theresa May, riferendo ai Comuni sugli esiti dell'ultimo vertice Ue. Il dibattito riprenderà il 7 gennaio per poi arrivare a voto. "Indire un secondo referendum sulla Brexit provocherebbe un danno irreparabile alla integrità della politica ...

Brexit - Corbyn presenta una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May : “Inaccettabile rimandare voto a gennaio” : Jeremy Corbyn ha presentato una mozione di sfiducia contro la premier Theresa May. I commentatori sottolineano che la mozione presentata alla fine del dibattito ai Comuni dal leader del Labour non è contro il governo ma solo contro la primo ministro e non sarà legalmente vincolante, anche se avrà un forte valore politico. “rimandare il voto sull’intesa Brexit a gennaio è inaccettabile”, ha detto Corbyn. Nel pomeriggio il primo ...

Brexit - Theresa May : voto su accordo dal 14 gennaio - Sky TG24 - : La premier britannica è tornata a parlare al Parlamento dopo il vertice Ue. Ha ribadito il suo no a un secondo referendum o alla possibilità di revocare l'articolo 50 e rimanere in Unione. Corbyn ...

Brexit - May insiste : voto su accordo dopo 7 gennaio : La premier britannica Theresa May ha ribadito ai Comuni l'intenzione di non convocare subito un voto sul suo accordo per la Brexit . "Torneremo a discuterne il 7 gennaio e lo voteremo la settimana ...