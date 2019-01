«Corleone by Lucia Riina» | la nuova vita parigina della figlia del boss

"Corleone by Lucia Riina" - apre a Parigi il ristorante della figlia del boss : Il locale propone piatti tradizionali della cucina siciliana e si trova al civico 19 di Rue Daru, non lontano dall'Arc de Trionphe e dal Lido, il cabaret che offre spettacoli di burlesque noti in ...

Corleone by Lucia Riina : non è un film ma il nome del nuovo ristorante parigino della figlia del boss : In alto, in bella vista su una tenda verde, capeggia la scritta ‘Corleone by Lucia Riina‘: il locale ha una bella facciata in legno e ampie vetrate; all’interno ha un aspetto elegante con luci soffuse tavolini in marmo bianco, sedie e divanetti in legno e imbottitura verde scuro che richiamano lo stendardo e la tenda esterni. E’ il ristorante di Lucia Riina, la figlia minore del boss della Mafia siciliana Totò Riina, ...

