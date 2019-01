Upas | trame all' 11 gennaio | Michele ' manipolato' sui social dai suoi alunni

Blastingnews

(Di domenica 6 gennaio 2019) Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera ambientata a Palazzo Palladini: ci sono infatti nuovi colpi di scena intorno ai personaggi principali. Uno dei protagonisti delledi questa nuova settimana è il giornalistaSaviani che deve fare i conti con un'esperienza complessa: il suo progetto scolastico con i ragazzi provenienti da una realtà difficile non sembra ottenere i risultati sperati. Il giornalista ha ospitato in radio i ragazzi che non si sono dimostrati contenti di partecipare a quest'iniziativa. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 7 fino a venerdì 11svelano che il Saviani dovrà fare i conti con le prese in giro degliche si divertono a mettere suiun video per schernire il padre di Rossella. Il marito di Silvia si trova alle prese con una vicenda ...