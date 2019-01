CASTELLAMMARE DEL GOLFO AVVIATA LA STABILIZZAZIONE DEI PRECARI | PUBBLICATI I BANDI PER

Concerto l'ennese Davide Campisi il 31 dicembre a CASTELLAMMARE DEL Golfo con Alfio Antico : ...prosegue la ricerca sui ritmi ancestrali del cuore isolano sperimentando sui suoi tamburi forme sonore e tecniche espressive nuove e contemporanee che hanno trovato spazio negli spettacoli del gruppo ...

CASTELLAMMARE - Rimossa la Sint dall'odg del consiglio comunale - le opposizioni : «Il sindaco dimostra di essere un omminicchio» : 'Paura di parlare di Sint? Paura di parlare della camorra? Con la convocazione del consiglio comunale la maggioranza, coadiuvata dal presidente Ungaro, dimostra di non essere in grado di amministrare ...

CASTELLAMMARE - maxi blitz nel rione Savorito dopo il falò della camorra : Castellammare - dopo i falò della camorra, arriva la risposta dello Stato. Dal primo pomeriggio di oggi all?interno del rione Savorito, e più precisamente nel bronx Faito di...

CASTELLAMMARE - Operazione 'Olimpo' - resta in carcere l'imprenditore del latte Adolfo Greco : resta in carcere l'imprenditore Adolfo Greco arrestato nell'ambito dell'inchiesta Olimpo il 5 dicembre scorso in compagnia di altre 12 persone. Dopo oltre 10 giorni di reclusione, la sua difesa aveva ...

CASTELLAMMARE DEL Golfo - il programma per le festività natalizie : Concerti, spettacoli teatrali, la tradizionale mostra dei presepi ed i mercatini natalizi, animazione per bambini e il capodanno in piazza: al via il programma di manifestazioni per le festività natalizie. L'...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Sospensiva Tar su reti idriche Eas : ... all'Economia e ai Rifiuti con i quali ho già avuto dei preincontri per dibattere sulla questione – precisa il sindaco di CASTELLAMMARE del GOLFO Nicola Rizzo, presidente dell'ATI-. Il Tar sottolinea ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Esercitazione del reparto di soccorso dei Carabinieri : il 12 dicembre campo base al cimitero : Il sindaco: "Potrebbero verificarsi disagi alla viabilità. Invitiamo alla massima collaborazione con l'Arma" Esercitazione del reparto di soccorso del 12° reggimento Carabinieri Sicilia a ...

CASTELLAMMARE - choc e polemiche per il falò della camorra contro i pentiti : Il falò dell'Immacolata, una tradizione strumentalizzata dalla camorra e trasformata in un messaggio di sfida allo Stato. A bruciare sulla catasta di legno c'era un manichino impiccato e la scritta: ...

A CASTELLAMMARE di Stabia un falò acceso per la festa dell’Immacolata è stato usato per minacciare i collaboratori di giustizia : Sabato sera durante i tradizionali festeggiamenti per la festa dell’Immacolata concezione a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è stata bruciata una catasta di legna sui cui era riportato un messaggio di minacce contro i collaboratori di giustizia nelle

CASTELLAMMARE - falò dell'immacolata contro i pentiti 'Bruciate'/ Ultime notizie - FdI 'Ribrezzo e repulsione' - IlSussidiario.net : Castellammare, camorra avvisa i pentiti: 'Così dovete morire, abbruciati'. L'intimidazione dei clan che gestiscono da anni i falò dell'immacolata.

CASTELLAMMARE - FAL' DI SFIDA DELLA CAMORRA : "PENTITI BRUCIATI"/ Scafarto : "Abbiamo chiesto Comitato sicurezza" - IlSussidiario.net : CASTELLAMMARE, CAMORRA avvisa i pentiti: 'Così dovete morire, abbruciati'. L'intimidazione dei clan che gestiscono da anni i falò dell'Immacolata.

CASTELLAMMARE - camorra avvisa i pentiti : 'Così dovete bruciare'/ I falò dell'Immacolata diretti dai clan - IlSussidiario.net : Castellammare, camorra avvisa i pentiti: 'Così dovete morire, abbruciati'. L'intimidazione dei clan che gestiscono da anni i falò dell'Immacolata.

CASTELLAMMARE di Stabia - falò Immacolata con striscione : “Così devono morire i pentiti - abbruciati”. Applausi della folla : “Così devono morire i pentiti, abbruciati“. Questa la scritta comparsa su uno striscione affisso ad una delle pire dei tradizionali falò dell’Immacolata Concezione a Castellammare di Stabia. Insieme al telo bianco e alla catasta di legno, a mezzanotte è stato bruciato anche un manichino. Il fatto è avvenuto la scorsa notte nel quartiere Aranciata Faito, considerato roccaforte del clan D’Alessandro, dopo che il sodalizio ...

"Così devono morire i pentiti - abbruciati". La minaccia della Camorra alla festa di CASTELLAMMARE : "Così devono morire i pentiti, abbruciati": è la scritta comparsa su uno striscione accanto a un falò - dove è stato bruciato anche un manichino -la scorsa notte in un rione di Castellammare di Stabia considerato roccaforte del clan D'Alessandro, decapitato di recente con l'arresto dei reggenti. A mezzanotte è stato dato fuoco alla catasta di legna, al fantoccio e allo striscione. Il macabro "spettacolo" ...