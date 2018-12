Eros Ramazzotti | lutto per il cantante che annuncia la morte del suo paroliere Cogliati

Adelio Cogliati è morto/ Storico paroliere - il saluto di Eros Ramazzotti : "Ti vorrò sempre bene!" : scomparso, all'età di 70 anni Adelio Cogliati, il celebre autore di brani di estremo successo, si è spento lasciando un vuoto nel mondo della musica.

È morto il paroliere Adelio Cogliati - famoso per la sua collaborazione con Eros Ramazzotti : È morto a 70 anni Adelio Cogliati, autore o co-autore dei testi di molte canzoni italiane: in particolare dei Matia Bazar, di Anna Oxa, di Giorgia e di Eros Ramazzotti. In particolare, Cogliati scrisse per Giorgia le parole di “Come saprei”,

Eros Ramazzotti in lutto per la morte di Adelio Cogliati : E’ stato Eros Ramazzotti a dare la notizia del lutto con un profondo messaggio di cordoglio su Instagram. “Sei stato

Giorgia pubblica Una Storia Importante - la cover di Eros Ramazzotti sull’amore tormentato (video e testo) : Una Storia Importante è il nuovo singolo estratto dall'album "Pop Heart" di Giorgia, un disco di cover incise dalla cantante per omaggiare i suoi artisti più amati. Uno di questi, indubbiamente, è Eros Ramazzotti, di cui Giorgia interpreta questo brano inciso nel 1985 per l'album "Cuori agitati". Il testo è una riflessione su un amore tormentato, descritto dal protagonista con una serie di scuse che lo tengono lontano dalle responsabilità, ma ...

Eros Ramazzotti a Mantova per la data zero del Vita Ce N’è World Tour : info biglietti : Aggiunta da poco la data di Eros Ramazzotti a Mantova per la data zero del suo Tour Vita Ce N’è World Tour che partirà tra 59 giorni da Monaco di Baviera. Prima del 17 febbraio a Monaco, però, l’artista farà tappa a Mantova presso il palasport PalaBam per preparare nei dettagli quello che poi sarà un Tour in giro per il mondo, e ad annunciarlo è stato proprio lui sui social. “Organizzare un Tour richiede mesi e mesi di preparazione ed un ...

Eros Ramazzotti - il video 'In Primo Piano' girato nella Villa Reale di Monza / VIDEO : Monza, 13 dicembre 2018 - Il musicista canta , è solo nell'immagine, mentre trae le note da un pianoforte nero. La sua voce inconfondibile intona le parole del brano prescelto, che si intitola "In ...

Il nuovo video di Eros Ramazzotti girato alla Villa reale di Monza - FOTO e VIDEO : FOTO e VIDEO - Eros Ramazzotti, Jovanotti e la Villa reale di Monza. Tre elementi, un risultato: il VIDEO del nuovo singolo "In primo piano" pubblicato il 12 dicembre e girato nella reggia del ...

Video e testo di In primo piano di Eros Ramazzotti - nuovo singolo da Vita ce n’è scritto da Jovanotti : In primo piano di Eros Ramazzotti arriva dopo il rilascio di Vita ce n'è, singolo apripista del nuovo album di inediti che ha pubblicato il 23 novembre scorso. Il Video dedicato al brano arriva quasi come un regalo di Natale anticipa la rotazione radiofonica del singolo che è in programma dal 14 dicembre, a due mesi dal rilascio dell'apripista. Il brano porta la firma di Lorenzo Jovanotti, che ha appena annunciato un monumentale tour ...

Eros Ramazzotti : ecco il video del nuovo singolo “In primo piano” : Una ballad scritta da Jovanotti The post Eros Ramazzotti: ecco il video del nuovo singolo “In primo piano” appeared first on News Mtv Italia.

Da Eros Ramazzotti a Salmo e Anastasio - tutte le certificazioni FIMI : Dopo una breve pausa, tornano le certificazioni FIMI dell’11 dicembre per i dischi d’oro e platino di tutti gli album e i singoli in quest’ultima settimana. Per quanto riguarda gli album sono solo due gli artisti presenti: guadagna subito il disco d’oro dopo una sola settimana “Atlantico” di Marco Mengoni, il quale ha debuttato in prima posizione nella classifica FIMI, e arriva il disco d’oro anche per “Vita ce n’è” di Eros Ramazzotti, che ...

Si aggiungono 14 date per il tour mondiale di Eros Ramazzotti : Roma, 11 dic. , askanews, - Sessanta show con date in Nord e Sud America. Eros Ramazzotti toccherà città come New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, ...

Nuovi concerti di Eros Ramazzotti a Verona e Taormina - in radio arriva In primo piano : biglietti in prevendita : I concerti di Eros Ramazzotti per Vita ce n'è si fanno sempre più numErosi. Al calendario già ricchissimo di appuntamenti, si aggiungono altri 14 spettacoli di cui ben 6 riservati all'Italia. L'artista romano sarà infatti all'Arena di Verona l'11, 12 e 14 settembre e al Teatro Antico di Taormina il 3,4 e 6 agosto. I biglietti sono in prevendita dalle 12 dell'11 dicembre, mentre nella mattinata del 12 sarà disponibile il videoclip di In primo ...

Eros Ramazzotti si esibirà al Lucca Summer Festival 2019 : Il 16 luglio The post Eros Ramazzotti si esibirà al Lucca Summer Festival 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Eros Ramazzotti e gli Scorpions al Lucca Summer Festival nel 2019 : info biglietti : Annunciati Eros Ramazzotti e gli Scorpions al Lucca Summer Festival nel 2019; per la rock band quella del 27 luglio prossimo sarà una data esclusiva in Italia del loro Crazy World Tour. La direzione della kermesse musicale a Lucca ha da poco inserito nuove date dopo le prime annunciate, e questa volta riguarda la band dai 50 anni di carriera e gli oltre 100 milioni di dischi venduti. Quella degli Scorpions al Lucca Summer Festival sarà ...