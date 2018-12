Barcellona | il comunicato ufficiale del club sul caso Rabiot

calcioweb.eu

(Di domenica 30 dicembre 2018) Sta assumendo sempre più i contorni della vicenda di mercato relativa ad Adrien. Il centrocampista francese è stato messo fuori rosa dal Paris Saint Germain dopo il rifiuto del rinnovo dietro il quale ci sarebbe – stando alla stampa francese – il. I blaugrana, però, negano di aver già raggiunto l’accordo col giocatore violando i regolamenti di calciomercato. Ecco ildelcatalano: “In seguito alle notizie apparse in Francia, l’FC Barcelona afferma di non avere violato alcun regolamento riguardante la firma del giocatore del PSG. Gli unici contatti sono stati effettuati nel mese di agosto e, i più attuali, una settimana fa. In entrambi i casi, sono stati presi contatti con gli ufficiali sportivi del PSG per mostrare l’interesse del FC Barcelona per il giocatore Adrien. L’FC Barcelona ha sempre voluto ...