Milik e Mertens | il Napoli scopre il doppio centravanti e quanto si soffre senza Koulibaly

Milik e Mertens chiudono il 2018 col botto - ma il Bologna si arrende solo all'88esimo : Il Napoli chiude il suo 2018 con una vittoria colta in extremis contro il Bologna grazie all'accoppiata Milik-Mertens . Senza gli squalificati Koulibaly e Insigne, con Hamsik fuori per infortunio, gli ...

Napoli-Bologna 3-2 : doppio Milik e Mertens - Ancelotti torna a sorridere : Al Napoli servono tre gol e una girandola di emozioni per avere la meglio su un Bologna mai domo, che dimostra di essere più che mai vivo. Dopo le manifestazioni di solidarietà per Koulibaly nel pre-...

Napoli-Bologna 3-2 - Serie A : Mertens salva gli azzurri allo scadere - doppietta di Milik : Il Napoli ha sconfitto il Bologna per 3-2 nel match valido per la 19^ giornata di Serie A. I partenopei si rialzano dopo la sconfitta contro l’Inter e si confermano al secondo posto in classifica, attardati di nove lunghezze dalla capolista Juventus e con cinque punti di margine nei confronti dell’Inter. I padroni di casa hanno seriamente rischiato di non vincere l’incontro, la doppietta di Milik è stata rimontata da Santander ...

“Fiuuu” Napoli : il Bologna gioca una grande gara - ma Milik e Mertens puniscono Inzaghi : Il Napoli vince last minute contro il Bologna di Inzaghi che dovrebbe conservare la panchina anche a seguito di questa sconfitta Il Napoli ottiene tre punti importanti contro un ottimo Bologna. Ancelotti così facendo ha tenuto lontana l’Inter e non ha perso terreno dalla Juventus vittoriosa contro la Samp. Il tutto è avvenuto senza la colonna portante della squadra, il trio Koulibaly-Hamsik-Insigne è stato infatti inutilizzato contro ...

Napoli - domani flash mob per Koulibaly al San Paolo. Ancelotti vuole il riscatto col Bologna : tocca a Mertens e Milik : Napoli - L'imperativo è uno solo. Il Napoli deve ripartire e cancellare la brutta notte di San Siro. Carlo Ancelotti - che oggi ha evitato pure la consueta conferenza stampa di vigilia - ha messo nel ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Bologna : diretta tv e orario. Spazio al duo Mertens-Milik - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Bologna: orario e diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici alla vigilia della 19giornata di Serie A 2018-2019.

Le soluzioni del Napoli oltre Insigne e Mertens - la prima è Milik : Due attaccanti particolari Parlare oggi di Mertens e Insigne vuol dire innanzitutto confrontarsi con i numeri. Con la lentezza del loro momento: ultimo gol segnato in campionato il 2 novembre, per entrambi. Era Napoli-Empoli 5-1, Insigne apre le marcature e Mertens ci mette dentro una tripletta. Per Lorenzo, si tratta anche dell’ultimo gol ufficiale. Dries, invece, ha segnato due volte contro la Stella Rossa in Champions League. Era il 28 ...

Napoli - i tre assi di Ancelotti : Milik - Insigne e Mertens al top : Il primo segno inconfondibile della mano di Ancelotti è nel passaggio dal tridente all'attacco a due. Addio alle frecce che viaggiano sulle corsie esterne e spazio a due punte che dialogano nello ...

Ancelotti dirige la concorrenza leale tra Milik e Mertens : Equità Torniamo indietro di qualche settimana: il Napoli e il Napolista si rendono conto che Mertens è imprescindibile per Ancelotti. Come attaccante, per i gol segnati, del resto è da certi particolari che si giudicano i giocatori, quando di mestiere buttano la palla in porta. O cercano di buttarla dentro. Mertens, poi, smette di fare gol. Non diventa scarso o da rottamare, semplicemente inizia un periodo di appannamento ancora in corso. Dries ...

Cagliari-Napoli alle 18 La Diretta In attacco c'è Milik - in panchina Insigne - Mertens e Callejon : Il Cagliari torna in campo quest'oggi nella partita domenicale delle ore 18 dopo il rocambolesco pareggio casalingo con la Roma della settimana scorsa raggiunto in 9 contro 11, e forte dei 6 punti che ...

Napoli Frosinone - gol di Milik : la sua media è migliore rispetto a Insigne e Mertens. Ancelotti fa giocare tutti : La paura di sbagliare e allontanarsi dall'obiettivo c'era. Alla fine, però, il Napoli non ha sottovalutato l'incontro e ha sbrigato la pratica Frosinone con autorevolezza e una prestazione più che ...

Atalanta-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Milik-Mertens : Sarà un match di lusso quello che la sera di lunedì 3 Dicembre, inizio ore 20.30, chiuderà la 14° giornata della Serie A 2018-2019. All’Azzurri d’Italia di Bergamo va di scena il confronto tra l’Atalanta di Gasperini e il Napoli di Ancelotti. Per i bergamaschi si tratta di riscattare il ko contro l’Empoli di domenica […] L'articolo Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: dubbio Milik-Mertens proviene da Serie A ...

