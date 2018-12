Eruzione Etna e terremoto | Abi invita banche a sospensione immediata mutui

Etna in Eruzione : prosegue il parossismo - alte colonne di fumo e cenere in atmosfera : Iniziata ormai da 3 giorni, l' eruzione dell' Etna prosegue senza sosta. Si tratta del più intenso parossismo del 2018 e probabilmente degli ultimi anni soprattutto se consideriamo l'attività sismica...

Etna in Eruzione - il video del fumo dal vulcano : Arrivano in redazione, qui a Tp24.it, altre belle immagini che riprendono il fumo dal cratere dell'Etna, riprese dai paesi della provincia di Catania. 'È ancora presto per dire che il fenomeno sta per ...