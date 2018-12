U&D | spoiler trono classico | Teresa perdona Andrea | Antonio furioso con la tronista

Spoiler U&D : Andrea dopo l'eliminazione fa il nostalgico su IG e ripensa alla Langella : Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Teresa Langella ha eliminato a sorpresa Andrea Dal Corso, che tutti credevano fosse il preferito della napoletana. La Langella ora si ritrova solo con Antonio e Kevin ma il pensiero che il bel veneto possa tornare non è un'ipotesi da scartare. Un post su Instagram del 30enne ex corteggiatore ha fatto venire alcuni dubbi. Il post misterioso di Andrea riaccende le speranze Le ...

U&D - spoiler trono over : Angela sotto accusa - Gianluca in lacrime : Una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne si è tenuta il 15 dicembre scorso negli studi Elios di Roma e dove, secondo le anticipazioni, è successo un po' di tutto. Partiamo come sempre da Gemma e Rocco, i quali sembra si siano ritrovati e tra i quali vi sono stati dei baci passionali. Gli spoiler ci rivelano inoltre che ancora una volta la dama Angela è stata accusata di essere un'opportunista e di essere in trasmissione non per ...

Spoiler U&D : Gemma e Rocco si baciano in modo passionale - Gianluca è geloso di Roberta : Sabato 15 dicembre c'è stata una nuova registrazione del trono over, il popolarissimo dating show Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Sono state rilasciate le ultime anticipazioni sul programma del ''biscione'' delle reti Mediaset e come spesso accade hanno riservato parecchie novità interessanti per gli appassionati di questo programma di intrattenimento pomeridiano: Gemma e Rocco si sono baciati in modo molto passionale, ...

Spoiler U&D - trono over : Gemma e Rocco in love - Tina scherza con l'acqua : Il 15 dicembre è stata fatta una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, avvenuta come sempre negli studi Elios di Roma. Come ci riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', non sono mancate discussioni e colpi di scena. Protagonista la dama torinese Gemma Galgani, che si è riavvicinata a Rocco, con il quale ha trascorso durante l'ultima settimana molti momenti, scambiandosi anche dei baci passionali. Non è ...

Spoiler U&D : Teresa dice addio ad Andrea - Lorenzo indeciso tra Giulia e Claudia : Una nuova avvincente registrazione del trono classico di Uomini e Donne è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 13 dicembre, dove secondo le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', è successo un po' di tutto. Grandi discussioni tra le corteggiatrici di Lorenzo, Claudia e Giulia, baciate entrambe in esterna dal tronista milanese, mentre un colpo di scena ha lasciato senza parole il pubblico di Maria De Filippi. Teresa Langella ...

U&D spoiler : Teresa litiga di nuovo con Andrea - Luca si elimina : Venerdì 7 dicembre si è tenuta una nuova registrazione del trono classico di Uomini e Donne che, come riportano le anticipazioni fornite da "Il Vicolo delle News", si sono incentrate soprattutto sul percorso di Teresa Langella, che avrebbe avuto un duro confronto con Andrea Dal Corso. La tronista, infatti, avrebbe puntato di nuovo il dito contro l'ex tentatore di Temptation Island, che sarebbe troppo attento alle agenzie e ai social, piuttosto ...

U&D - spoiler : bacio tra Claudia e Lorenzo - Irene torna da Mastroianni : Appuntamento con le anticipazioni sulla registrazione del 29 novembre riguardanti le nuove puntate del trono classico e che vedremo in onda le prossime settimane su canale 5. Da quanto si apprende attraverso gli spoiler forniti da 'Il Vicolo delle news', veniamo a sapere che nello studio di Uomini e donne è scesa una cascata di petali rossi, ma non per la scelta di uno dei tronisti, bensì a seguito di una proposta di matrimonio che un ragazzo ...

U&D - spoiler registrazione 29 novembre : cadono i petali - sono per una coppia nel pubblico : Nelle prime ore di oggi pomeriggio si era pensato che uno dei tronisti di Uomini e donne avesse fatto a sorpresa la sua scelta, dopo che l'autrice storica di Maria De Filippi, Raffaella Mennoia, aveva pubblicato sui social un filmato in cui si vedevano scendere i famosi petali rossi, corredato da una didascalia eloquente. Tutto ciò, mentre era ancora in corso la registrazione di oggi 29 novembre delle nuove puntate del trono classico. La notizia ...

U&D spoiler trono over : Gemma lascia Paolo - Barbara smentisce i baci con Alessio : Nuovo appuntamento con le anticipazioni del trono over di Uomini e donne ed in particolare per quanto riguarda la nuova registrazione di sabato 24 novembre. Come rivelato dalle fonti, negli studi Elios di Roma, vi sono stati molti di colpi di scena, in particolare riguardo alla dama torinese Gemma Galgani. Secondo quanto riporta il sito 'Il Vicolo delle news' infatti, sembra che Gemma abbia lasciato Paolo e si sia di nuovo mostrata interessata ...

U&D spoiler : Mastroianni va a riprendere Irene dopo la registrazione : Nuovo appuntamento con le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne, dove veniamo a conoscenza che anche nell'ultima registrazione del 22 novembre 2018 è successo un po' di tutto. Il trono di Luigi Mastroianni non sembra procedere bene e il giovane sembra che nel corso della registrazione si sia sentito solo in studio, dopo che la scorsa settimana Irene è stata costretta ad auto eliminarsi. Secondo quanto riporta il sito 'Il Vicolo ...

U&D - spoiler 20 novembre : Sossio litiga furiosamente con Armando : Appuntamento con le anticipazioni di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi che vedremo in onda anche oggi 20 novembre 2018 a partire dalle 14,45 su Canale 5. La puntata trasmessa oggi pomeriggio sarà incentrata sui protagonisti del trono over e come sempre sarà ricca di emozioni e colpi di scena. Ursula ad esempio, che ha deciso di voltare pagina e cominciare a fare nuove conoscenze, dichiarerà di essere stanca della ...

U&D - spoiler trono over : Tina alza il vestito di Gemma : Venerdì 16 novembre c'è stata una nuova registrazione del trono over e, secondo quanto riporta il sito 'Il vicolo delle news', nello studio di Uomini e donne è successo di tutto. In particolare, si è venuti a sapere che c'è stato uno nuovo scontro tra Tina e Gemma, con l'opinionista che è arrivata ad alzare il vestito della 'rivale' lasciandola con le mutande in bella vista. Le polemiche non riguardano sola Tina e Gemma ma anche la dama Angela, ...

Spoiler U&D - molti corteggiatori di Lorenzo - Teresa e Luigi vanno via : Langella in lacrime : Durante la scorsa settimana, esattamente il 15 novembre, si è tenuta la registrazione di una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. È stato un appuntamento piuttosto importante - se non addirittura decisivo - per i tronisti Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella poiché, come si apprende dalle anticipazioni fornite dal sito "News U&D", diversi corteggiatori e ...

U&D - spoiler trono over : Gemma bacia Paolo - Sossio in lacrime per Ursula : Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla registrazione del trono over, avvenuta venerdì 16 novembre. Stando a quanto riportato da 'Il Vicolo delle news', nello studio di Uomini e donne è successo di tutto. Sembra che Gemma abbia dimenticato l'ex Rocco gettandosi tra le braccia del nuovo corteggiatore Paolo, tra loro sarebbe anche scattato un bacio. Sossio invece, scoppia in lacrime e supplica la ex Ursula Bennardo di dargli una seconda ...