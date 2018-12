Highlights Atalanta-Juventus 2-2 | VIDEO | gol e sintesi Decisivo l’ingresso di Pjanic e

oasport

: Atalanta vs Juventus Highlights and Full Match Competition: Serie A Date: 26 December 2018 Stadium: Stadio Atleti A… - JesslynTedjo : Atalanta vs Juventus Highlights and Full Match Competition: Serie A Date: 26 December 2018 Stadium: Stadio Atleti A… - zazoomblog : Video- Atalanta Juventus 2-2 : highlights e gol della partita Serie A 18giornata - #Video- #Atalanta #Juventus - zazoomnews : Pagelle Atalanta-Juventus 2-2: highlights e tabellino del match - #Pagelle #Atalanta-Juventus… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Nella prima partita senza CR7 titolare larischia la prima sconfitta stagionale in Serie A: l’si ritrova avanti 2-1 e con un uomo in più ma non riesce a chiudere la sfida. Cristiano Ronaldo si alza dalla panchina e di testa impatta, consentendo così ai bianconeri di raggiungere quota 50 in classifica.ILDI2-2roberto.santangelo@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: bestino shutterstock